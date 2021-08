Rajnoch otevřeně o Slavii a Spartě: Kolářovi chybí pokora. A co změnil Vrba?

V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí vystoupení Slavie a Sparty v neúspěšném boji o Ligu mistrů. „Bohužel pro Slavii postoupil šťastnější tým, ne lepší,” vrací se Rajnoch k třetímu předkolu Ligy mistrů proti Ferencvárosi.



Co tedy dvojzápas rozhodlo?

Můžeme se bavit o smůle či nešťastné penaltě, ale rozhodla hlavně střelecká potence a kvalita ve finální fázi. Přestože měla Slavia v odvetě obrovský tlak, vyložených šancí moc neměla.

Slavia si před odvetou odložila sobotní ligový zápas se Sigmou Olomouc...

To je pro mě nešťastné rozhodnutí vedení Slavie, nechápu to. Přišlo mi, že slávisté na startu sezony ještě nejsou moc rozehraní, a věřím, že proti Sigmě by se do toho dostali. Možná by tam právě víc natrénovali tu finální a předfinální fázi a proti Ferencvárosi by byli sehranější.

Za prvním inkasovaným gólem v Maďarsku stojí brankář Ondřej Kolář, když nezachytil malou domů od stopera Kačaraby. Nebyla to jeho první letošní chyba. Čím to je, že zjevně není ve své kůži?

Viděli jsme, že ten balon mu skočil o drn. Ale přesto: správně by měl kontrolovat míč do poslední chvíle. Byla to souhra nešťastných okolností i chyba, která se u něj opravdu nestala poprvé. Měl by se teď vrátit hlavou na začátek kariéry, do doby, kdy vlétnul do ligy nebo pak do Slavie.

Jak to myslíte?

Chybí mi od něj víc pokory. Vzpomínám si, když chytal svůj první ligový zápas v Liberci a já s Radkem Kováčem jsme hráli před ním stopery. Byl stoprocentně soustředěný, ovšem teď u něj vidím lehké povolení v koncentraci. Vím, že měl později v Liberci s pokorou trochu problémy. Možná se to u něj teď objevilo znova. Ale zas chápu, je to skvělý gólman, asi nejlepší v lize... A taky mě u něj překvapilo rozhodnutí ohledně národního týmu.

Že se kvůli zdravotnímu stavu omluvil z Eura?

Nevidím do jeho lékařské zprávy, nevím, jak se cítil, ale určitě měl zabojovat o post reprezentační jedničky, ne to zahodit. Já bych si třeba tohle nikdy nedovolil. Možná se mu to trochu vrátilo. Sport i život je v tomhle neúprosný a občas se to vrací. Ale zas si nechci hrát na nějakou vědmu.

Ve Slavii je Kolář suverénní brankářskou jedničkou, neprospěl by mu větší tlak na jeho postu?

Jistě, myslím, že by neuškodilo ho občas prostřídat. Teď mají ve Slavii Mandouse z Olomouce, je tam Přéma Kovář… Ondra by si odpočinul psychicky i fyzicky a také by dostal šanci jiný gólman a vytvořil na něj tlak, to není na škodu.

Pod tlakem je teď celá Slavia. Umíte si představit, že by nezvládla postup přes Legii Varšava a zbyla na ni jen Konferenční liga?

To by pak Slavii nezbývalo nic jiného než tu Konferenční ligu vyhrát. Teď hlavně musí hodit za hlavu Ligu mistrů, čeká ji těžký zápas v Boleslavi s trenérem Jarolímem a s bývalými slávisty, jako jsou Škoda a Suchý. Ten zápas jí může pomoct! Hlavně už si nic neodkládat. Legia je sice nejlepší polský klub, ale věřím, že přes ni postoupí.

Opět se ukázalo, jak moc chybí Ondřej Kúdela, že?

Jednoznačně. Bylo vidět, že Kačaraba ani Zima ještě nejsou tak zkušení, aby defenzivu drželi, a Tomáš Holeš zaskakuje na stoperu z nouze, i když to tam zvládá. Ondra chyběl už nároďáku na Euru, hlavně co se týče rozehrávky a klidu. On není člověk typu Tomáše Řepky, který to na hřišti zblázní a seřve, ale svým přehledem a hrou dokáže tým uklidnit. Já ho znám od šestnácti let, vždycky to byl talentovaný hráč, ale vyvíjel se pomalu. On sám mi říkal: „Mou kariéru zachránil trenér Trpišovský.“ Ale to by mohlo říct jistě víc hráčů. Pořád mi nejde do hlavy, co se v tom zápase s Rangers vlastně stalo. On opravdu není člověk, který by někde něco vykřikoval. Hned mě napadlo: Když už Ondra Kúdela vylítl, muselo to být vážné.

Naštvaný Glen Kamara z Rangers se hádá se slávistou Ondřejem Kúdelou.

Neúspěšný boj s Ferencvárosem pocítí i klubový rozpočet, Slavia přišla o zhruba čtvrt miliardy korun. Změní se teď její přestupová politika? Bude víc prodávat?

Má zbytečně široký kádr, určitě by ho měla zúžit. Po Simovi pokukují anglické týmy, mluví se o tom, že Bořil zamíří do Řecka, jistě by si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá. Ale zda odejde třeba Stanciu? To by byla škoda, hraje teď skvěle. Každopádně pokud se objeví finančně zajímavé nabídky, Slavia bude prodávat.

Sparta a její zápasy o Ligu mistrů s Monakem, to je trochu jiný příběh, že?

Byl to pokus o zázrak, který se nekonal. Sparta předvedla hlavně v odvetě s Monakem svěží výkon, jen narazila na level Ligy mistrů, kterého momentálně nedosahuje.

V čem byl největší rozdíl?

Rychlost práce s míčem, technika, lokomoční rychlost, rychlost myšlení, práce s prostorem, to bylo u Monaka na vyšší úrovni. Sparta to může dohnat jen těžkými zápasy v Evropské lize. Nechci snižovat českou ligu, ale když sparťané přijedou do Liberce, hrají proti deseti, na všechno mají spoustu času, vyhrají 5:0 a pak jedou do Monaka? Obrovský rozdíl. Sparta má ale mladý, nadějný tým, pro kluky, jako je Hložek, Karabec, Wiesner, Souček to je cenné sbírání zkušeností a sebevědomí v těžkých zápasech.

Monako má však v týmu také řadu mladíků.

Jenže oni hrají každý týden proti týmům jako PSG, Lille, Olympique Marseille... Monako má i zcela jiné podmínky, jde o třetí tým francouzské ligy, za přestupy utratili v létě zhruba 900 milionů a Sparta tak 120.

Youssouf Fofana z Monaka se pokouší otočit kolem sparťanského záložníka Filipa Součka.

Jak moc změnil Spartu trenér Pavel Vrba?

Hodně. Herně, okysličením kabiny; udělal z kluků fungující partu, což tam vždy nebylo. Vládne pevnou rukou, dal tomu disciplínu a řád. Má tam mladíky, které mají chuť se zlepšovat, i starší hráče, kteří chtějí pomoct týmu.

Mezi ně patří i Bořek Dočkal. Jak se proměnila jeho role? Neměl by už přenechat své místo na hřišti Adamu Karabcovi?

Spěje to k tomu. Bořek je pro naši ligu pořád kvalitní hráč, ale Adam je budoucnost českého fotbalu. Moc se mi líbí. Pavel Vrba ho vkusně a opatrně začleňuje do sestavy, aby to pro něj nebylo tak velké sousto. Myslím, že generační obměna Dočkal-Karabec brzy přijde.

Sparťanský trenér Pavel Vrba na tiskovce před startem nového soutěžního ročníku. Za ním kapitán Bořek Dočkal.

Sedm let čekají sparťané na titul, myslíte, že to letos konečně vyjde?Těžko říct. Slavia je teď sice trochu opařena nepostupem do Ligy mistrů, ale myslím, že je stále dost silná na to, aby získala titul počtvrté v řadě. Vidím to jako souboj právě těchto dvou týmů. Sparta má jistě šanci, trenér Vrba o titulu sní už jen proto, že příští rok má možnost hrát Champions League pouze mistr ligy. Líbí se mi, jakým jde teď Sparta směrem, začínají těžit ze své akademie, ale jsou na začátku cesty, chvíli to bude trvat, Slavii to také trvalo. Ví se o mně, že fandím Spartě, ale myslím, že letos na titul ještě nedosáhne.



Svou fotbalovou kariéru jste ukončil loni v červnu, nestýská se vám?

Kdepak. Možná adrenalin zápasu mi lehce chybí, ale zas ho zažívám z trenérské strany. Začala nám soutěž v Jílovišti, hrajeme 1. A třídu. Chodím si zahrát Hanspaulku za Restauraci U Pecků, mám dost povinností jako předseda OFS Prahy-Západ, kde soutěže začínají příští týden. A také chodím spolukomentovat zápasy do televize.

Jak bojujete s trémou před kamerami?

Přiznám se, že trému nemám. Nevnímám, že tam jsou kamery, snažím se divákům předat své zkušenosti a detaily ve hře, které třeba nejsou hned vidět. A hlavně mě to baví.