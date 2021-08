Zklamaný Trpišovský: Vyřazení koušu hůř než loni, postoupil šťastnější tým

„Jsem zklamaný, kouše se to hůř než loni proti Midtjyllandu,“ hlesl po domácí výhře 1:0, která vzhledem k porážce 0:2 v Maďarsku nestačila. „Předvedli jsme výborný výkon, před skvělou kulisou, ale nepostoupili jsme.“

Kde hledat důvody?

Nehraje se na to, kdo byl na pohled lepší, ale na kvalitní provedení. Statisticky jsme měli skoro ve všem lepší údaje, ale fotbal se rozhoduje v pokutovém území - a my jsme dali za 180 minut jen jeden gól. Postoupil šťastnější tým.

Není vypadnutí ústup ze slávistické cesty?

Byla pro nás obrovská touha se do Ligy mistrů dostat, spousta hráčů, kteří ji hráli, tu už ani není. Ale i Evropská liga je soutěž, kde hrají velké týmy, měli jsme tu Chelsea, Leicester, Arsenal. Loni jsme po vypadnutí z play off Ligy mistrů vydělali v Evropské lize zajímavé peníze, zviditelnili hráče, to je pro nás zásadní. Dostat se do Evropské ligy může být pro české týmy do budoucna čím dál těžší.

Vy o ni také ještě budete muset bojovat. Kdyby na vás zbyla jen Konferenční liga, nebudou v rozpočtu chybět peníze?

Jsem trenér, rozpočet nedělám, na představenstvo nechodím, takže nedokážu říct. Za Evropskou ligu bych byl každopádně rád, protože jsme tam dvakrát prošli do jara, odehráli vynikající zápasy. Chceme do Edenu zase dostat tři zajímavé soupeře, šest dobrých utkání.

Očekáváte před soubojem s Legií pohyby v kádru?

Určitě budeme připravovat novou soupisku a změny budou. Bořil už začal trénovat s týmem, o některé naše hráče je zájem v zahraničí, řeší se přestupy i hostování. A také máme plno zraněných. Je však možné, že když přijde zajímavá nabídka, někdo odejde. Zároveň ale musíme pořád myslet na to, že nás během následujících čtrnácti dnů čeká nesmírně důležitá kvalifikace.

Bude teď těžší tým připravit, když na rozdíl od loňska skupinu Evropské ligy ještě nemáte jistou?

Nebude to jednoduché, ale máme dost zkušených hráčů, zkušený realizační tým. Hrajeme první zápas doma, pak venku, ale teď je důležité zvládnout nejbližší ligový zápas v Boleslavi. Hlavní je, jak to bude se zraněnými, kteří do zápasu nemohli zasáhnout, nebo s Olayinkou, který odkulhal. Čeká nás další válka.

Slavia postoupila do Ligy mistrů jen dvakrát ze třinácti pokusů. Čím to?

Těžko říct, hodnotit můžu jen ty sezony, kdy jsem tu byl. Příčiny byly pokaždé jinde. Do Ligy mistrů je těžké se dostat, nám vždycky chyběl krůček. Je to o kvalitě, připravenosti a taky líp zvládáme zápasy v průběhu sezony než na začátku. Ve skupinách jsme vždycky podávali lepší výkony.