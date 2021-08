Teclův nečekaný návrat do sestavy: Pro mě velká šance. Ale čekal jsem ji úspěšnější

Po zápase, který celou fotbalovou Slavii tuze bolí.

Výhra 1:0 v odvetě proti Ferencvárosi nestačila, v Budapešti totiž český šampion před týdnem po školáckých chybách prohrál 0:2.



„Všichni cítíme, že jsme v tomhle dvojutkání měli uspět. Postup jsme si prohráli v Maďarsku, kde jsme měli velkou smůlu, inkasovali dva hloupé góly během chviličky a to rozhodlo,“ kroutil hlavou Tecl, kterého trenéři dopsali na soupisku místo zraněného Michaela Krmenčíka.

V úvodu sezony dostal jen sedm minut proti Teplicím a teď najednou překvapivou šanci v utkání o Ligu mistrů. „Překvapivou? Kdyby mě to překvapilo, asi by to nebylo správné,“ reagoval.



Přesto: v Evropě v nedávných měsících příliš prostoru neměl, natož v zahajovací sestavě. Naposledy od první minuty nastoupil před deseti měsíci v Beer Ševě, kde Slavia na úvod loňského ročníku Evropské ligy padla 1:3.

Mimochodem, pohárový gól v červenobílém dresu Tecl dosud nevstřelil, evropskou trefu zaznamenal ještě v Plzni, v březnu 2014, proti Olympique Lyon...

Dlouhé čekání. A trvá.

Do šance se totiž Tecl v úterý nedostal a když se na světelné tabuli u střídaček objevila po hodině jeho jedenáctka, sprintoval k brankáři Kolářovi, aby mu předal pásku. Nervy drásající koncovku už sledoval z lavičky, nahradil ho Kuchta.

„Zklamání je asi větší než před rokem s Midtjyllandem, kdy se utkaly dva vyrovnané týmy a oni nás přehráli. Ale tohle jsme si z velké části způsobili sami,“ srovnával letošní krach s tím, který Slavia zažila loni v září v Dánsku.

Tenkrát vypadla až o kolo dál, v play off Ligy mistrů, a věděla, že ji na podzim čekají boje v Evropské lize. Tu letos jistou ještě nemá: utká se o ni s Legií Varšava.



„Bude to další velký dvojzápas, takže nebude problém, abychom se na něj namotivovali. Kdyby to byla Legia, bylo by to peprnější, takové polosousedské derby. Každopádně ať tak nebo tak, čeká nás další těžký soupeř,“ prohlásil.

A pokračoval: „Věřím, že to zvládneme. Samozřejmě, že v kabině je teď velký smutek, ticho, ale já si myslím, že se nemáme za co stydět. Hlavy nahoru! Hráli jsme dobře, už v sobotu nás čeká těžký zápas v Boleslavi. Jedeme dál.“