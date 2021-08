Naučte se golf! Vyhrajte kurz pro začátečníky v hodnotě 3 900 Kč

Kurz je určený všem začátečníkům, kteří nikdy nedrželi golfovou hůl v ruce a chtějí se dokonale seznámit s golfem.

Čeká vás celkem devět 80ti minutových lekcí. V osmi lekcích dostanete základní praktické informace o golfové hře (golfový postoj, držení hole, golfový švih, krátká hra, dlouhá hra), jedna lekce se týká teoretické i praktické výuky golfových pravidel.

V ceně kurzu je samozřejmě i zapůjčení golfových holí, vlastní vybavení nepotřebujete. A pokud vám vše půjde dobře, po skončení kurzu byste měli zvládnout zkoušku pro Osvědčení hry na hřišti.

Dny Vašeho kurzu si můžete zvolit dle stanovených termínů a domluvy, v kurzu bude 4-6 lidí.

V Praze, a přesto v přírodě

Golfový areál v Hodkovičkách je jen zhruba deset minut od centra Prahy. Nabízí devítijamkové hřiště, které je celoročně v provozu, a největší tréninkové zázemí v Česku s nově vybudovanou moderní klubovnou.

Se svou návštěvností přes 50 000 osob ročně patří Golf Club Hodkovičky dle časopisu Golf Digest mezi areály nejfrekventovanější ve střední Evropě. Celý komplex včetně restaurace Cuga nabízí dokonalý komfort pro trénink a odpočinek i těch nejnáročnějších hráčů. Roční členství pro všechny hráče nad 23 let vyjde na 3 000 Kč, hráči do 18 let platí 2000 Kč. Více informací najdete na hodkovicky.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Dva soutěžící absolvují zcela zdarma kurz pro začátečníky Golfistou snadno a rychle v areálu Hodkovičky. Stačí zodpovědět otázku a mít štěstí při losování.