Souček o Slavii: Návrat v roli soupeře bych si užil, proti Legii klukům věřím

Slavia v úterý vypadla ve 3. předkole Champions League s maďarským mistrem navzdory vítězství 1:0. Hloupou porážku 0:2 z Budapešti v domácím kotli nedohnala.



„Přitom podle mě hrála excelentně, líbilo se mi to. Kluci celý zápas soupeře tlačili, kdyby to skončilo tři čtyři nula, nikdo by se nemohl ničemu divit,“ myslí si Souček. „Udělali všechno, co mohli.“

Ale nestačilo to.

Platí, že Slavia si Ligu mistrů zahrála naposledy předloni, kdy byl ještě ústřední postavou právě reprezentant Souček. Pak přestoupil do Anglie a do Edenu už se omamná znělka prestižní soutěže nevrátila.

„Věřím ale, že teď udělají alespoň Evropskou ligu,“ vzkázal slávistům na dálku Souček, když ve středu odpoledne s českými novináři probíral blížící se start anglické Premier League. Ale nejen ten.

S West Hamem se po nečekaně úspěšné minulé sezoně chystá i na evropské poháry. „A bylo by určitě velmi speciální, kdybych se jako soupeř vrátil do Edenu,“ přiznal.

Londýnský klub má účast v základní skupině Evropské ligy jistou a pokud se do ní přes polskou Legii Varšava kvalifikuje i Slavia, k vzájemnému souboji klidně může dojít; při losování základních skupin by totiž oba týmy neměly být ve stejném koši.

„Kdyby k tomu opravdu došlo, moc bych si to užil. Zajímalo by mě, jak mě přivítají slávističtí fanoušci,“ zasnil se Souček, i když vzápětí doplnil: „Pořád je to ale daleko, pojďme se o tom bavit až před losem. Slavia nejprve musí postoupit přes Legii.“

ČERVENOBÍLÉ VZPOMÍNKY. Momentky Tomáše Součka v dresu fotbalové Slavie.

Což se rozhodně nejeví jako snadný úkol. Tradiční klub z Varšavy se stal polským šampionem popáté za posledních šest let, byť v Evropě se už čtyřikrát za sebou neprobojoval do skupiny.



Letos má jistou alespoň Konferenční ligu, s kterou se však podobně jako Slavia spokojit nechce. Takže: kdo s koho?

„Věřím klukům ze Slavie, že postoupí,“ poznamenal Souček.

Z Anglie jim bude na dálku držet palce.