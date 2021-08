Trpišovský o Legii: Důrazná, soubojová, rychlostně vybavená. Jiná než Ferencváros

V play off Evropské ligy začíná český šampion v domácím prostředí, odveta se hraje příští týden v Polsku.



Slavia - Legia ve čtvrtek od 19 hodin ONLINE

„Je před námi mezinárodní zápas, kvalifikace o Evropskou ligu, ve které se nám za poslední tři roky podařilo dojít hodně daleko. Odehráli jsme v ní velké duely a já doufám, že to tak zůstane, že budou chodit lidi, že do Edenu zase přijedou atraktivní soupeři.“

Jistotu podzimu máte už v Konferenční lize, ale ta je z hlediska soupeřů i financí o poznání méně lákavá.

Evropská liga je skvělá soutěž, díky které jsme mohli přivítat týmy jako Chelsea, Leicester nebo Arsenal. Víme, které protivníky můžeme potkat nyní, je to motivace.

Ale nejprve musíte vyřadit polského šampiona Legii Varšavu. Jak složitý úkol to bude?

Čeká nás podobně velký klub, jako když jsme se utkali s Ferencvárosem. Mistr své země, polský hegemon. Ale způsob hry mají oba týmy odlišný.

Rozveďte to.

Velký rozdíl je už v tom, že Legia má kádr složený převážně z polských hráčů, zatímco Ferencváros měl v základní sestavě jediného Maďara. Potkáme hodně soubojový a důrazný tým, velmi dobře rychlostně i vytrvalostně vybavený, což bylo vidět i v zápasech s Dinamem Záhřeb.

Ve třetím předkole Ligy mistrů Legia s chorvatským šampionem vypadla po výsledcích 1:1 a 0:1. Co dalšího jste ve hře polského soupeře objevili?

Ve srovnání s Ferencvárosem, který používal doma spíš postupný útok, mívá Legia hlubší postavení, liší se i při standardních situacích. Na krajích mají rychlé halvbeky, třeba Juranoviče jsem zažil ještě v Hajduku, když jsme proti nim hráli v pohárech s Libercem. A takový Bartosz Slisz, střední záložník, měl před rokem a půl z Lubinu nakročeno sem do Slavie, ale nakonec skončil právě v Legii.

Mimochodem, jak složité je pro vás nyní poskládat mančaft s ohledem na širokou marodku?

Zdravotní stav bohužel opravdu není moc dobrý, ani si teď netroufnu všechny absence vyjmenovat... Krmenčík, Ševčík, Olayinka, Plavšič, samozřejmě dlouhodobě zranění Provod s Hovorkou, k tomu kluci, kteří se bohužel nevešli na soupisku. Vypadl nám i Kuchta, jemuž se vrátil zdravotní problém z před deseti dnů, a uvidíme, jestli bude schopen nastoupit. Nemocný byl teď i Schranz, upřímně, nemáme moc hráčů, kteří by byli stoprocentně zdraví.

Co kapitán Bořil, který v aktuální sezoně ještě nenastoupil?

To je jediný bonus, protože s námi už asi týden trénuje a bude k dispozici minimálně do nominace k utkání. Kádr však teď máme široký a kvalitní, takže i při absencích je kam sáhnout. Vždycky vám v určitých částech sezony někteří hráči scházejí, nikdy nemáte k dispozici všechny. Budeme schopni poskládat silnou základní jedenáctku i s dalšími možnostmi, jak do zápasu zasáhnout.