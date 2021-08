Výhra i sčítání ztrát. Plavšič bude chybět déle, problémy řeší i Kačaraba, řekl kouč

Plavšič se podobně jako například Peter Olayinka zranil v úterním utkání předkola Champions League proti Ferencvárosi. „U Olayinky jde o starší zranění, které odezní s klidem,“ uvedl trenér.

V Mladé Boleslavi z preventivních důvodů nenasadil ani stopera Tarase Kačarabu a po necelé hodině hry střídali útočník Jan Kuchta se záložníkem Ondřejem Lingrem.

„V sestavě jsme udělali celkem sedm změn, z toho možná pět bylo vynucených zdravotně, další byly spíš z výkonnostních důvodů,“ řekl Trpišovský po sobotní výhře 2:0.



Je někdo ze aktuálně zraněných hráčů blízko návratu?

Potřebovali bychom to. U Plavšiče je to ale porušení vazů čili minimálně třítýdenní pauza. U Olayinky je to starší zranění na noze, kde má šroub, dostal do toho místa úder, při námaze se mu tvoří otok. To odezní s klidem.

Poprvé od úvodního ligového klání ve Zlíně se do sestavy vrátil i Ondřej Kúdela.

Potřebujeme ho zapojovat, protože mu chybí už jen jedno utkání z evropského trestu. Příští týden nastoupí s Baníkem a ve čtvrtek s ním už počítáme do odvety s Legií. Navíc jsme ho v Boleslavi potřebovali na hřišti, při absenci Honzy Bořila je důležité mít v týmu lídra, což Ondra je. Obecně bych řekl, že navzdory horku jsme do utkání dobře vstoupili.

Ale?

Po velice dobré první půli, kdy jsme byli v dostatečném pohybu, šel náš výkon po přestávce dolů, zhoršovali jsme se. Proti deseti jsme si sice vytvořili spoustu střeleckých pozic, ale ve finální fázi jsme byli zoufalí. S tím, jak jsme šance neproměňovali, se náš výkon horšil. I opticky měli domácí najednou ve středu hřiště více prostoru, přitom s kvalitou, kterou jsme na hřišti měli, jsme si s tou situací měli poradit lépe. A měli jsme dřív rozhodnout.

Opět se projevilo, že klid v koncovce vám v úvodu sezony schází, že?

Nejsme vyladění. Bylo tam spoustu momentů, kdy jsme šli do přečíslení, ale akci jsme nedohráli, nevyřešili. Sehranost nám chybí, z různých důvodů hodně točíme sestavou, projevuje se to. Chybí nám klid kolem vápna, bylo to vidět v obou zápasech s Ferencvárosem i předtím v Teplicích, kde jsme zahodili spoustu pozic.

V Boleslavi jste byli rádi, že vedoucí gól domácího Skaláka kvůli útočnému faulu na Oscara neplatil. Zasáhlo video, oddechli jste si?

Samozřejmě, protože Boleslav má opravdu silný a zkušený tým, navíc i velkou kvalitu na lavici. V lize je vždycky složité zápasy otáčet, hlavně venku, kdyby Boleslav vedla, bylo by to pro nás mnohem horší.

Mimochodem, mezi posilami Boleslavi jsou i dva bývalí slávisté Marek Suchý s Milanem Škodou. Připravovali jste se na ně speciálně?

Připravovali, protože jsou to dva výborní fotbalisté. Boleslav ve srovnání s minulým ročníkem ustálila kádr, doplnila a postavila opravdu zajímavý tým. V Plzní hráli v prvním kole velice dobře, s Jabloncem pak doma přímo skvěle. Je tady spoustu bývalých reprezentantů, zkušených hráčů. Za tři body jsme i proto vážně rádi.