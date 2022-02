Motivace navíc pro Slavii: soupeř si ji zase spletl s rivalem

Chvilku po losu na webu Slavii představoval jako „tým, který na podzim skončil v Evropské lize třetí za Lyonem a Rangers“. Že tahle charakteristika sedí na Spartu, to byl zřejmě pro Rakušany nepodstatný detail, alespoň zprvu: během odpoledne chybu napravili.

Třeba jejich přezíravost zafunguje jako další extra motivace pro Slavii, která, jak se zdá, může v nově vzniklé soutěži myslet vysoko.

Linec, v současnosti osmý tým dvanáctičlenné rakouské ligy, to by neměl být pro českého mistra nepřekonatelný soupeř. První zápas sehraje v Edenu 10. března a dalo by se říct, že proti slávistům, kteří ve čtvrtek sebevědomě vyprovodili z Evropy Fenerbahce, bude za outsidera.

„To se uvidí až na hřišti,“ varuje trenér Jindřich Trpišovský. „Na podzim v Konferenční lize vyhráli svou skupinu, kvalitu v týmu rozhodně mají. Nesmíme nic podcenit.“

Jistě správný přístup, jen pro doplnění: ze skupiny měl LASK o dost snazší cestu než Slavia, protože vítězil proti izraelskému Maccabi Tel Aviv, finskému HJK a arménskému Alaškertu. V lize ztrácí sedmadvacet bodů na vedoucí Salcburk, takže dost možná bude spíš hrát o udržení.

Slávistům vyhovuje i dojezdová vzdálenost, ačkoli místo do Lince vyrazí do 130 kilometrů vzdáleného St. Pöltenu. Maličký linecký stadion Raiffeisen Arena nevyhovuje evropským požadavkům a nová dvacetitisícová aréna se teprve staví.

Navíc mají trenéři soupeře nakoukaného díky letní posile: právě z LASK zamířil do Prahy dánský záložník Mads Emil Madsen, jehož slávistický realizační tým dlouho sledoval.

Nepostoupit? To by byl hřích!

A to i přesto, že Linec má zajímavou historii a mockrát dokázal, že umí překvapit. Především v roce 1965, kdy jako první tým v historii vyfoukl rakouský titul vídeňským soupeřům – tehdy na jeho lavičce seděl český trenér František Bufka. Pak už se mistrem nikdy nestal, ale před třemi lety skončil druhý a v Evropské lize prošel mezi posledních šestnáct. Až tam tvrdě narazil na Manchester United, vypadl s celkovým skóre 1:7.

Se Slavií to taková divočina být nemusí, ale Trpišovského tým půjde odhodlaně za postupem i proto, aby v dalších kolech mohl potkat vytoužený italský AS Řím s koučem Mourinhem. A třeba se zkusil zase probít co nejdál: finále se bude hrát v albánské Tiraně na konci května.