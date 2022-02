Slavia zvelebuje koeficient. Naděje na pět týmů příští rok v pohárech roste

Slavia přispěla, jak mohla. Sparta po dvou porážkách s Partizanem Bělehrad sobě ani koeficientu v jarní části pohárové sezony nepomohla.

O patnáctou příčku, která v rankingu odděluje úspěšné země od neúspěšných, si to s Českem rozdá Řecko, Dánsko a Turecko. Na šanci číhá ještě Norsko.

Patnácté místo je důležité kvůli tomu, že ještě zaručuje pět zástupců v kvalifikaci evropských pohárů - dva v Lize mistrů, vítěze poháru v Evropské lize a zbývající dva v Konferenční lize.

Češi minulý rok umístění v první patnáctce ztratili, proto od léta 2022 půjdou do kvalifikací o evropské poháry jen čtyři týmy. Mistr do předkol Ligy mistrů a zbývající tři týmy už do druhého předkola Konferenční ligy. Aby si zahrály základní skupinu, budou muset vyřadit tři soupeře.

Rozdíl mezi patnáctou a šestnáctou příčkou bije do očí. Všechno má v rukách Slavia, v posledních letech největší přispěvatel do národního koeficientu.

Za Řecko hraje osamocený PAOK Soluň v Konferenční lize. V „přímém souboji o 15. místo“ vyřadil dánský Midtjylland, čímž pomohl řeckým klubům i těm českým. Dánsko má rovněž jediného zástupce, FC Kodaň je jedním z možných soupeřů Slavie i PAOK při losu osmifinále.

Turecko má Galatasaray v Evropské lize.

Boj o 15. příčku Patnáctý v pořadí vyšle v ročníku 2023/2024 do pohárů pět týmů, z toho dva do Ligy mistrů 15. Řecko 27,200 (PAOK)

16. Česko 27,200 (Slavia)

17. Chorvatsko 27,150 (nemá zástupce)

18. Dánsko 26,975 (FC Kodaň)

19. Turecko 26,900 (Galataaray)

..

21. Norsko 26,000 (Bodö/Glimt) Poznámka: Pokud dvě země nasbírají stejný počet bodů, o pořadí rozhodne současný ročník. V tom má momentálně Řecko víc bodů než Česko.

Jarní vyřazovací fáze v pohárech začínaly české kluby na devatenácté pozici, ale díky dvěma výhrám Slavie nad Fenerbahce přeskočily právě ty turecké, dánské a dotáhly se na řecké.

V úvodnímu kole vyřazovací fáze Řecku vypadl Olympiakos a Dánsku vedle Midtjyllandu ještě klub z Randers.

Galatasaray tureckému koeficientu žádné body nepřidal, protože jako vítěz skupiny postoupil přímo do osmifinále. To samé i FC Kodaň. Turecké a dánské týmy Fenerbahce a Randers v úvodním kole vyřazovací fáze nebodovaly vůbec, Midtjylland přidal jednu výhru.

Rozdíly mezi Řeckem, Českem, Dánskem a Tureckem jsou malé, jedno vítězství všechno změní.

Česko a Řecko mají stejně bodů - 27,200. Za nimi sice následuje Chorvatsko s počtem 27,150, ale v Evropě už zástupce nemá, Dinamo Záhřeb vypadlo se Sevillou.

Dánsko nasbíralo 26,975 bodů a Turecko 26,900 bodů.

Číslo udává, kolik toho kluby získaly za posledních pět pohárových sezon. Počet bodů na hřišti se dělí počtem účastníků dané země. Za výhru jsou dva body, za remízu jeden.

Když tedy Slavia ve čtvrtek porazila Fenerbahce, získala na hřišti dva body. Dvojka se dělí pěti, tolik českých týmů loni v létě vstupovalo do pohárů. Česko tak do koeficientu zapsalo 0,400 bodů. A před Tureckem má náskok jen 0,300 bodů, před Dánskem 0,225 bodů. Rozdíl je tedy jedna výhra.

Letošní příspěvky českých klubů do národního koeficientu Slavia 12,5 bodů

Jablonec 7

Sparta 6

Plzeň 4

Slovácko 1

I všichni soupeři začínali s pěti zástupci, takže se jejich zisk dělí pěti. Ale pozor na Norsko. Sice mu patří až jedenadvacátá příčka za Kyprem s 26,000 body, ale ve hře má letošní pohárovou senzaci Bodö/Glimt. A zisky na hřišti dělí jen čtyřmi, čili za každou výhru připisuje 0,500 bodů. Na Česko mu tak chybí dvě výhry a jedna remíza.

Mimochodem, skvělou sezonu prožívá Srbsko, k čemuž přispěl i Partizan, který dvakrát zdolal Spartu. V pětiletém žebříčku se srbské kluby vyšvihly na jedenáctou příčku a s největší pravděpodobností v ročníku 2023/2024 budou mít přímého postupujícího do základní fáze Ligy mistrů.