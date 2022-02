Šest gólů je ještě málo. Ukrajina? Obří šok. Kouč Slavie i o zájmu Besiktase

Domácí kouč poděkoval a přiznal, že ho z Turecka skutečně lanařili.

„To je spíš otázka na mého manažera. V zimě kontakt proběhl, poděkovali jsme za něj, ale mám ve Slavii dlouhodobou smlouvu a jsem tady spokojený. Máme tu prostředí, které se nám povedlo společně vybudovat, a rozdělanou práci,“ uvedl Trpišovský.

Pak už hovořil o tom, jak jeho svěřenci i podruhé porazili Fenerbahce 3:2 a co k postupovému vítězství přispělo. A taky o situaci na Ukrajině...

„Je nám z toho strašně smutno, pro mě osobně je to nepochopitelný. Celé nás to poznamenalo, je to pro nás obrovský šok,“ kroutil hlavou slávistický trenér.

Máte v kádru dva ukrajinské hráče: Tarase Kačarabu a Maksyma Talovjerova. Jak obtížné bylo je připravit na zápas? Bylo ve hře, že by nechtěli nastoupit?

To bychom samozřejmě respektovali. Nechci to moc tahat ven, ale na Tarasovi to bylo vidět extrémně. Musí to být neskutečně těžké, když se doma dějí takové věci a vy máte jít hrát fotbal... Je obdivuhodné, že to zvládli. Obou jsme se ptali, jejich odpověď byla stručná, krátká, že jsou připraveni pomoci. A zvládli to skvěle.

Svíraly ty ošklivé zprávy o ruské agresi celý tým?

Nebylo to nic jednoduchého. Kromě kluků z Ukrajiny máme spoustu lidí, kteří tam třeba mají příbuzné. Můj asistent Jarda Köstl má ukrajinskou manželku. Sledovali jsme tu situaci podrobně a bylo nám kluků hrozně líto. Je nepředstavitelné, co musejí prožívat. Je to hrozně těžká situace spojená s obrovskou bezmocí. Snažili jsme se kluky podpořit, mluvili jsme s nimi o roli v zápase, to je asi jediné, co šlo dělat.

Fenerbahce jste předčili aktivitou, zápas jste měli pod kontrolou. Co soudíte o projevu soupeře?

Snažili jsme se oba duely vést tak, aby vyhovovaly nám. Byli jsme si vědomi našich silných stránek a využili je v obou zápasech. Fenerbahce jsme to znepříjemnili aktivním fotbalem, který nám je vlastní. Kluci hráli tak dobře, že jsme proti Fenerbahce obstáli i fotbalově. Vytvořili jsme si tolik brankových příležitostí, že těch šest gólů je ještě málo.

Dva z nich v Edenu zaznamenal Yira Sor. Šancí měl na pět. Co říkáte na jeho výkon?

Jirka - na to on slyší dobře, bylo jasné, od prvního dne, že mu tak budeme říkat - podal ještě lepší výkon než v Istanbulu. Byl silný i s míčem zády k bráně, ale kluci asi nezažili zápas, v kterém měli takový komfort při přebírání míče. To mu vyhovovalo. Plus z něj soupeř měl obrovský respekt na základě minulého zápasu. Ale...

Povídejte.

Protože jsme takoví kanonýři, tak se těžko říká, že někdo kdo dal dva góly, nehrál dobře. Je to rouhání. Ale při lepším řešení situací mohl mít bodů jako Jágr v nejlepším zápase v NHL. Jirka Sor si zasloží velkou pochvalu, ale kdyby se ve svých pozicích trefil a jindy našel kluky pod sebou, mohl mít třeba sedm bodů. Pomohl nám moc, byl nepříjemný. Ale neproměnit šance, které měl, může být jindy škoda. Navíc si nemyslím, že by v naší lize dostal tolik prostoru.

Co pomohlo k tomu, že jste se po nešťastném vstupu do jara zvedli?

Zasáhly nás změny v ofenzivě a vždy chvíli trvá, než si na ně zvyknem, než si hráči najdou nové role. Ale hlavně jsme dostávali góly, jaké jsme dostávat neměli, to byl problém. Zlepšili jsme defenzivu a vidím daleko větší nasazení. Hrajeme fotbal, co nám je vlastní. V nadsázce jsme ubrali z fotbalovosti a přidali na havířině. Spadli jsme na zadek a začali makat. Pomohly výhry na Slovácku a na Fenerbahce, kluci si dokázali, jakým směrem musí jít.

V osmifinále můžete narazit třeba na AS Řím, Kodaň či nizozemské soupeře. Koho byste si přáli?

Takový Feyenoord nám, v dobrém slova smyslu, stačil. Strašně těžký soupeř. Přál bych si AS Řím - je to lákadlo od trenéra přes hráče až po město. Chtěl bych ho pro to, aby lidi zase mohli přijít na velký tým.

Zápas nedohrál obránce Alex Bah kvůli bolesti v koleni. Jak na tom je?

Po jedné střele cítil bolest, která se postupně stupňovala. V pátek půjde na rezonanc. Co to pro nás znamená? Že se Ivan Schranz zase vrátil na beka a my se modlili, aby další krajní hráči Olayinka s Plavšičem dohráli, protože těch možností jsme tam už moc neměli. Ale ještě se nám snad od pátku zapojí Lukáš Masopust, doufám, že s námi bude připravený na neděli, protože Alex určitě nebude.