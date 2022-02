Chtěli do Říma, dostali rakouský Linec. Slavia poznala soupeře pro osmifinále

Není to soupeř, kterého si přáli.

Slávisté chtěli v osmifinále Konferenční ligy změřit síly s římským AS; i kvůli trenérovi José Mourinhovi. To by byl velký zápas.

Osmifinále Konferenční ligy Marseille - Basilej

Leicester - Rennes

PAOK Soluň - Gent

Vitesse Arnhem - AS Řím

PSV Eindhoven - FC Kodaň

Slavia - LASK Linec

Bodö/Glimt - Alkmaar

Partizan Bělehrad - Feyenoord Rotterdam

Místo toho potkají papírově nejslabšího ze všech osmifinálových účastníků. V dvanáctičlenné rakouské lize je LASK Linec aktuálně až osmý...

„Utkat se s českým šampionem pro nás bude obrovská výzva,“ prohlásil kouč Andreas Wieland. „Těšíme se na dva skvělé zápasy. A protože je to do Prahy blízko, jde o skvělý los i pro naše fanoušky.“

Linec na podzim vyhrál základní skupinu Konferenční ligy a postoupil přímo do osmifinále.

Z šesti zápasů pětkrát vyhrál, ztratil jen za remízu s Maccabi Tel Aviv, za sebou nechal také HJK Helsinky a arménský Alaškert. Do základní fáze postoupil coby čtvrtý tým domácí soutěže v letních předkolech přes Vojvodinu Novi Sad a skotské St. Johnstone.

V kádru je český obránce Filip Twardzik, který loňský rok strávil v Trnavě a předtím byl v Karviné či Ružomberoku. V létě odtud do Slavie přestoupil dánský záložník Mads Emil Madsen.

LASK dosud nastupoval v pohárových domácích zápasech v moderní aréně v Klagenfurtu, osmifinále ale odehraje na stadionu pro osm tisíc diváků v Sankt Pöltenu, tedy asi 300 kilometrů od Prahy.

O soupeři Slavie Jako první rakouské mužstvo v šedesátých letech ziskem titulu přerušilo nadvládu vídeňských klubů. A když v roce 2013 LASK Linec upadl do finanční krize, od bankrotu ho zachránili vlastní fanoušci. Českou stopu v klubu zanechali trenéři František Bufka a František Cipro, coby hráči tu působili i Pavel Mráz s Petrem Lukášem.

Do Lince by se klub měl vrátit během letošního roku, ve městě staví nový stánek pro dvacet tisíc fanoušků.

Před Slavií se znovu po roce otevírá možnost postoupit mezi nejlepších osm mužstev evropského poháru. Loni prošla do čtvrtfinále Evropské ligy, nyní se o totéž pokusí v kontinentální soutěži číslo tři.

Po skalpu tureckého Fenerbahce, které český šampion v obou zápasech porazil 3:2, zahájí další fázi soutěže ve čtvrtek 10. března na domácím stadionu, odveta v Rakousku je na programu o týden později.

Slávistům před losem hrozil i italský AS Řím, nizozemské celky Feyenoord a Alkmaar, švýcarská Basilej, dánská Kodaň, belgický Gent či francouzské Rennes.

Nakonec jim někdejší kapitán albánské reprezentace Altin Lala, jeden z patronů květnového finále v Tiraně, přisoudil možná nejsnadnějšího protivníka.

Slavia je posledním českým zástupcem v pohárové Evropě. Sparta v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy narazila proti srbskému Partizanu Bělehrad.

Ten byl spolu se Slavií a dalšími týmy, které ve čtvrtek postoupily, mezi nenasazenými. Nasazení byli naopak všichni vítězové podzimních základních skupin.