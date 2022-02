Ukrajinec Kačaraba: Nejhorší den mého života. Děkuju Slavii i fanouškům

Je to nepředstavitelná situace. Přesto možná reálná.

Mluvčí klubu Michal Býček ohledně možného povolávacího rozkazu pro slávistické hráče řekl: „Zatím jsme se tím nezabývali. Všechno je to čerstvé.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ovšem kvůli ruské invazi nařídil všeobecnou mobilizaci. Po dobu válečného stavu zemi nesmějí opustit muži ve věku mezi 18 a 60 lety. A ti v zahraničí? I ty už Ukrajina pomalu stahuje zpět.

Přitom jak Talovjerov, tak Kačaraba, který měl dokonce kapitánskou pásku, ve čtvrtek večer pomohli Slavii k postupu v Konferenční lize přes Fenerbahce.

„Ale tohle byl a je nejhorší den mého života,“ řekl druhý jmenovaný.

„Pro celou moji rodinu, pro Ukrajinu a pro všechny lidi, kteří tam žijí, je to strašně složitá situace. Jsem hrdý, že jsem Ukrajinec a chci poděkovat Slavii, vedení klubu i fanouškům za velkou podporu,“ dodal Kačaraba pro klubový web.

Po zápase celý stadion skandoval: Ukrajina, Ukrajina. Jak jste ten moment prožíval?

Opravdu moc si toho vážím... Těžko něco dalšího říct.

Jak náročné bylo se koncentrovat na utkání?

Hodně kluků teď na Ukrajině brání naši vlast. Já jsem fotbalista Slavie, ale na hřišti jsem chtěl ukázat, že jsem Ukrajinec. Chtěl jsem do toho dát co nejvíc, abych alespoň nějak potěšil fanoušky. Je to ale pro nás všechny nejhorší doba, jakou si dovedeme přesdstavit.

Nastoupil jste jako kapitán, ale neřešili jste i s Maksymem Talovjerovem, že byste do utkání nezasáhli vůbec?

Celý den jsem hlavně četl zprávy, koncentroval jsem se na zápas, ale všechny moje myšlenky byly s Ukrajinou a s rodinou. Šel jsem na hřiště a snažil jsem se odvést svoji práci. Teď zase pojedu domů a budu dál komunikovat s rodinou a s lidmi, kteří jsou aktuálně na Ukrajině.