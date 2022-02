Přijede Mourinho? Co čeká Slavii v osmifinále: AS Řím, Nizozemci či Kodaň

Český šampion ve čtvrtek na rozdíl od Sparty, která ani napodruhé neuspěla proti srbskému Partizanu, zvládl odvetu úvodního kola vyřazovací fáze s tureckým Fenerbahce. Po venkovním vítězství 3:2 uspěl proti tureckému soupeři stejným poměrem i doma.

Soupeři Slavie pro osmifinále Konferenční ligy Losuje se v pátek od 13 hodin AS Řím, Basilej, FC Kodaň, Gent, AZ Alkmaar, LASK Linec, Feyenoord Rotterdam, Stade Rennes

Co dál? Žádný strašák na Slavii v další fázi soutěže nečeká.

Věhlas má samozřejmě italský AS Řím, kterému se ovšem v Serii A v posledních týdnech příliš nedaří. O víkendu se po třetí remíze v řadě propadl na osmou příčku.

„Ale pořád je to velký tým a bylo by skvělé si proti němu zahrát,“ kývl trenér Jindřich Trpišovský. „Od trenéra, přes hráče až po město by to byl určitě zážitek.“

Pro slávisty rozhodně větší než opětovné setkání s nizozemským Feyenoordem, na který narazili už v základní skupině. Po venkovní porážce 1:2 tenkrát přišli o domácí vítězství ve třetí nastavené minutě...

Ve hře je i duel s Alkmaarem, jiným nizozemským celkem, který se na podzim v soutěži utkal s Jabloncem. Nebo se v dresu belgického Gentu vrátí do Edenu bývalý slávistický obránce Michael Ngadeu?

Michael Ngadeu-Ngadjui (vlevo) z Gentu v souboji s Vladyslavem Suprjahou z Dynama Kyjev.

Slavia je před pátečním losem osmifinále Konferenční ligy mezi nenasazenými týmy a dopředu ví, že v dvojzápase začne ve čtvrtek 10. března na domácím hřišti.

Nasazení jsou všichni vítězové základních skupin. Vedle AS Řím, Feyenoordu, Alkmaaru a Gentu ještě Basilej, Linz, Rennes a Kodaň, s kterou se červenobílí utkali před necelými čtyřmi lety v Evropské lize.

Právě v evropském poháru číslo dvě Slavia v předchozích třech sezonách dvakrát dokráčela až do čtvrtfinále, kde pokaždé narazila na soupeře z Londýna: na jaře 2019 vypadla s Chelsea, loni se musela sklonit před Arsenalem.

V Konferenční lize, jejíž premiérový ročník vyvrcholí 25. května v albánské Tiraně, by podobný úspěch ráda zopakovala.

Ze zbývajících mužstev v soutěži má společně s Kodaní třetí nejvyšší pětiletý koeficient, což svědčí o jejích výborných evropských výsledcích posledních sezon. Lépe jsou na tom pouze AS Řím a Basilej.