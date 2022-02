Krize? Nevím, jestli to tak je. Ale výsledky podle představ nemáme, řekl Vrba

Sparťané chtěli do odvety úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy vstoupit aktivně, protože doháněli manko 0:1 z prvního utkání. Ale skutečnost byla přesně opačná.

Inkasovali dva góly za čtyřiadvacet minut a naděje zhasly. „První poločas nebyl vůbec dobrý, to si přiznejme,“ poznamenal Vrba.

Co se stalo? Proč?

Hráli jsme komplikovaně, soupeř nás důrazem a agresivitou potrestal. A rozhodl.

Rychlý gól po šesti minutách vám narušil plán. Co se s tím pak dalo dělat?

Góly si dáváme sami. Bylo to tak před týdnem v Praze i tady na Partizanu. Máme aut, ztratíme míč a je z toho gól. Druhý dostaneme z rohu, který jsme vůbec neměli dopustit. Tím byl zápas ovlivněný. Je to chyba. Jen škoda, že jsme kontaktní branku na dva jedna nedali dřív, abychom zápas víc zdramatizovali.

V Evropě končíte. Z dvanácti zápasů včetně předkol jste osmkrát prohráli.

Když se podíváte na naše soupeře, narazili jsme na mužstva, která ve svých domácích soutěží patří k nejlepším. Že jsme postoupili do jara, bylo příjemné, to se nestává každý rok. Ale samozřejmě přiznávám, zápasy s Partizanem jsou zklamání. Oba jsme prohráli. Odvetu soupeř kontroloval, když dal v úvodu dva góly.

Jaký byl váš největší problém v pohárech?

Možná málo zkušeností, které hráči potřebují. Když se podíváte, jaké dostáváme góly... V pohárech jsou zápasy v tempu, soupeři mají kvalitu, kterou doma v lize tolik nepotkáte. Musí to zažít a věřím, že jim to pomůže. V přípravě zkušenosti neposbíráte.

I proto jste nasadil zase mladou sestavu?

Chceme jít touhle cestou. Dáváme šanci mladým hráčům a každý takový zápas je pro ně dobrý. Jsou to kroky, které se Spartě jednou vrátí, když tedy ti kluci neodejdou do jiných soutěží. Samozřejmě vím, že o některé byl a je pořád zájem. Ale cesta odchovanců je správná. Ne se vrhat do nesmyslného přestupního chaosu, kdy se každou sezonu mění osm hráčů. Já jsem spíš zastáncem toho, aby se mužstvo stabilizovalo. Věkový průměr na Partizanu, to je budoucnost Sparty.

Ale na jaře jste vyhráli jediný z pěti zápasů? Je to krize?

Krize... Nevím, jestli je to krize. Ale výsledky nejsou podle představ nás všech.