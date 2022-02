Madsen se raduje: Linec? Gegenpress, vysoká intenzita, hodně soubojů

V pátek odpoledne se slávisté, kteří v předvečer losu podruhé porazili Fenerbahce Istanbul 3:2, dozvěděli, na koho v další fázi nové pohárové soutěže narazí.

Zatímco většina týmu včetně trenéra Jindřicha Trpišovského toužila po prestižním setkání s AS Řím, čtyřiadvacetiletý středopolař měl jiné přání.

A splnilo se.

„Pro nás to byla druhá varianta po Římu. Jsme spokojení, je to soupeř, o němž dost víme. Přišel odtud Emil Madsen a nějaké informace máme od něj, plus jsme v létě koukali na nějaké zápasy Lince,“ uvedl kouč pro klubový web.

Madsen strávil v Rakousku rok, byl spíš střídajícím hráčem, v nejvyšší soutěži nastoupil v základní sestavě devětkrát, celkově zasáhl do čtyřiadvaceti utkání. Okusil ale i základní skupinu Evropské ligy, kde se blýskl gólem proti Ludogorci.

O víc než rok později od tohoto momentu se potká s bývalými spoluhráči. Andreas Wieland, v Madsenově éře asistent, už povýšil na hlavního trenéra. „Znám ho upřímně jen trochu, byl asistentem zhruba poslední měsíc, kdy jsem tam byl já,“ poznamenal Madsen.

LASK Linec Rok založení: 1908

Klubové barvy: černá a bílá

Největší úspěchy: mistr ligy a vítěz domácího poháru 1965

Stadion: se Slavií se utká v Sankt Pöltenu v aréně pro 8 000 lidí; Linecký stadion je před dokončením (kapacita 21 005 diváků)

Trenér: Andreas Wieland

Současné opory: Alexander Schlager (brankář), Thomas Goiginger (záložník - pravé křídlo), Peter Michorl (střední záložník)

Největší hvězdou soupeře Slavie je podle něj gólman Alexander Schlager, rakouský reprezentant a kapitán týmu, který na podzim vyhrál svou skupinu Evropské konferenční ligy s HJK Helsinky, Maccabi Tel Aviv a Alaškertem.

„A jak se Linec prezentuje? Bývají vytažení hodně vysoko a hrají ve velké intenzitě. Je to fyzicky zdatný tým, čeká nás spousta soubojů a dlouhých balonů,“ popisoval Madsen.

„Praktikují gegenpress, nevím, jestli ten výraz znáte,“ pomohl si fotbalovým termínem, který zpopularizoval německý trenér Jürgen Klopp s Dortmundem. „Jakmile ztratí míč, všichni ho chtějí agresivním napadáním co nejdřív získat zpátky.“

Linec se v roce 2017 vrátil do rakouské nejvyšší soutěže a v sezoně 2018/19 skončil v domácí lize na druhém místě za suverénním Salcburkem. V minulých dvou ročnících obsadil shodně čtvrtou příčku.

Maximem Lince na evropské scéně je osmifinále Evropské ligy ze sezony 2019/20, kde vypadl s Manchesterem United po výsledcích 0:5 a 1:2. S českým klubem se LASK v pohárech utkal jen jednou, v sezoně 1985/86 v tehdejším Poháru UEFA vyřadil Ostravu po vítězstvích 2:0 a 1:0.