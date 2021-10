Vrba: Krutý výsledek, ale škola života. Pro příště se musíme poučit

„Jsem teď zklamaný. Ani ne tak z výkonu, ale spíš z výsledku, který je pro nás krutý,“ povzdechl si Vrba. „Začátek jsme přitom měli velice dobrý.“

Co se stalo pak?

Dovolili jsme soupeři vstřelit čtyři branky, u dvou jsme se zachovali velice špatně, nabídli jsem jim to. Ty situace jsme měli vyřešit líp. V závěru jsme udělali vše pro to, abychom uhráli lepší výsledek, ale nakonec stejně nemáme ani bod.

Kde se zápas zlomil?

Už v poločase jsem hráčům vyčítal, že po pasáži, která se nám vydařila mimořádně, jsme přestali kombinovat. Zbavovali jsme se míčů, to přesně hrálo pro Lyon. Nedrželi jsme balon tak, jako potom v závěru, nebo v první půlhodině - to byla chyba. Musíme se z toho poučit. Něco podobného příště nesmíme dopustit, pokud chceme uhrát dobré výsledky.

Nenechali se hráči za stavu 2:0 moc strhnout? Možná mohli být obezřetnější a tolik hru neotevírat.

Já si hlavně myslím, že se učíme. Všichni víme, že s takovým soupeřem se potkáme jen v pohárech. Pokud je budeme hrát, je to pro nás škola života, zkušenost, zvlášť pro mladé kluky, kteří ještě takové zápasy nikdy nehráli. Pokud zvládneme tuhle skupinu a postoupíme do pohárů i příští sezonu, může to být odrazový můstek, abychom takové zápasy příště zvládli lépe.

Pozitiva asi najdete už teď: třeba výkon Haraslína, střelce dvou gólů.

Celkově naše ofenzivní hra nebyla špatná. Haraslín, Pešek nebo Hložek na Lyon svou rychlostí platili. Dokázali, co v nich je, že jsou perspektivní a zajímaví pro Spartu.

Po zranění se vrátil Krejčí mladší, hned dal gól. I to vás muselo potěšit, ne?

V části, kdy naskočil, ukázal, co v něm je. A co doufáme, že bude předvádět dál. Na delší časový úsek jsme ho tam posílat nechtěli, báli jsme se, aby se neopakovalo to, co posledně: chtěli jsme, aby měl větší zátěž, a pak marodil další čtyři týdny. Nechceme udělat další stejnou chybu.