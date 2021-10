Bouřlivé přivítání i gól. Spartě se vrátila opora a oblíbenec fanoušků

Od jeho posledního zápasu uteklo čtyřiaosmdesát dnů, což jsou takřka tři měsíce. Tak dlouho léčil svalové zranění.

Když už to nedávno vypadalo nadějně, návrat uspěchal a zdravotní potíže se mu vrátily. Trvalo další tři čtyři týdny, než byl fit.

Ve čtvrtek na hřišti nebylo poznat, že dlouho nehrál. Dobře zapadl do solidního výkonu mužstva, hned se chytil, vyhlížel sebevědomě, v nastavení dokonce skóroval a snížil na konečných 3:4.

„Chtěl jsem se vrátit, abych pomohl týmu, ale nebylo to stoprocentní, protože jsme body nezískali. To mě strašně mrzí,“ líčil do po utkání do kamer klubové televize.

„Ale zase za kluky jsem moc rád, jaký výkon předvedli. Je vidět, že jako tým jsme čím dál silnější.“

O sobě, o svém výkonu dvaadvacetiletý středopolař nemluví. Tým pro něj znamená všechno. I proto je velkým oblíbencem sparťanského publika.

Na hřišti dává najevo, jak mu na spoluhráčích i společném úspěchu záleží. Rve se na ně, postaví se za ně, zároveň je pro tým oporou, důležitým hráčem. Fanouškům hodně chyběl, proto takové uvítání.

„V části, kdy naskočil, ukázal, co v něm je. A co doufáme, že bude předvádět dál. Na delší časový úsek jsme ho tam posílat nechtěli, báli jsme se, aby se neopakovalo to, co posledně: chtěli jsme, aby měl větší zátěž, a pak marodil další čtyři týdny. Nechceme udělat další stejnou chybu,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.

Krejčí odehrál tři úvodní soutěžní utkání sezony. V červenci nastoupil v domácí soutěži proti Olomouci a v obou duelech 2. předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň.

Pro Spartu byly souboje s Rapidem (1:2 a 2:0) nejdůležitější z pohledu podzimu, možná i celého ročníku, protože postup přes rakouský klub jí zajistil účast v základní skupině Evropské ligy.

Jak proti Olomouci, tak ve Vídni skóroval. Gól dal i Lyonu. Na hřiště přišel v 73. minutě za stavu 2:3 krátce poté, co francouzský klub stav otočil z 0:2.

„Ani mě nepřekvapilo, že jsme vedli dva nula. Hodně zápasů mám nakoukaných seshora z novinářské tribuny. Vidím, jak se kluci jako tým zvedají. Byli jsme super připravení, dobře jsme vykrývali prostory v obranné fázi a dokázali jsme z toho vytěžit góly na 2:0. Haraslín dvakrát fantasticky skóroval,“ poznamenal.

Jenže po půlhodině se Lyon zlepšil, pomohl mu gól na 1:2 těsně před přestávkou a pak poločasové střídání.

„Viděli jste jejich individuální schopnosti? Jejich kombinace okolo vápna je fantastická. Je to světový tým, jeden z nejlepších, který tady na Letné byl,“ zdůraznil Krejčí.

Porážka by sparťany neměla srazit. Už jen proto, že předvedli velmi slušný výkon. „Těsně jsme prohráli a drželi jsme s Lyonem celý zápas krok,“ řekl Krejčí.

Už v neděli čeká Spartu ligový duel s Mladou Boleslaví. V týdnu domácí pohár v Teplicích, pak liga v Ostravě a následně odveta v Lyonu.

Díky tomu, že se uzdravili Krejčí i kapitán Dočkal, který marodil od začátku srpna, má trenér Vrba víc možností skládat středovou řadu. V ní měli pozici jistou Pavelka, Sáček a Hložek na místě podhrotového hráče.

Už v neděli proti Boleslavi může základní sestava být jiná, než v předchozích duelech.