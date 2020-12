Procházka Leverkusenu, slabá Slavia, shodují se německá media

„Ve čtvrtek večer v BayAreně to nebyla bitva o první místo ve skupině. To by musel o vítězství usilovat dva týmy. Leverkusen si spíš došel pro výhru 4:0 nad chvílemi děsně slabou Slavií a zajistil si dobrou výchozí pozici pro losování další fáze Evropské ligy a také bonus ve výši jednoho milionu eur,“ napsal list Kölner Stadt-Anzeiger.

Ocenil úspěšný podzim hráčů Bayeru, kterým patří druhé místo v německé lize o bod za Bayernem Mnichov. „Bylo to jejich dvanácté vítězství v sedmnáctém soutěžním utkání, čtyřikrát remizovali a utrpěli pouze jednu porážkou - v Praze, kde hráli v deseti.“

Bild oslavuje autora dvou branek Leona Baileyho a vyzdvihl produktivitu Leverkusenu v základní skupině. „Baileyho show a střelecký rekord. Bang! Bang! Bang! Bang! Bayer vyhrál proti Slavii rozhodující zápas o první místo ve skupině 4:0, v základní části dal 21 branek, což žádný německý tým v této soutěži ještě nedokázal,“ uvedl německý list. Leverkusen zaostal o jediný gól za rekordem Neapole.

„Jamajčan se blýskl dvěma góly. Na první mu přihrál Karim Bellarabi, druhý dal Bailey poté, co Patrik Schick trefil hlavičkou jen tyč,“ zrekapituloval Bild.