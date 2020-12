Mdlí a příliš pasivní. Čekal jsem od nás víc, řekl Trpišovský po vysoké prohře

Pro Slavii to byla po čtyřech evropských výhrách v řadě, kterými si zajistila postup do jara, hodně náročná zkouška. Fotbalová vysoká škola.



„Nečekal jsem, že budeme až tak pasivní, přitom si musíme říct, že soupeř ještě řadu důležitých hráčů nenasadil,“ hodnotil Trpišovský.

„My jsme zejména v prvním poločase vůbec nebyli schopni napadat rozehrávku soupeře, do přestávky to od nás bylo slabé. Pak domácí prostřídali, přišlo mírné zlepšení, snažili jsme se korigovat, ale z toho plynulo jen množství brejkových situací, při nichž nás podržel Ondra Kolář nebo David Zima, který v obraně předvedl dobrý výkon. Celkově jsme se ale nesrovnali s absencemi, které jsme v sestavě měli.“

Kdo chyběl nejvíc?

Především hráči z osy hřiště, Kúdela, Holeš, pak nám vypadl i Ševčík... Takové zápasy jsou velmi náročné na organizaci hry, jak ve výstavbě, tak ohledně defenzivy. Soupeř měl velkou kvalitu technickou, rychlostní, dobře si měnil místa. Když na nás vyvinul tlak, nebyli jsme schopní delší dobu udržet míč, a k tomu jsme udělali i chyby v obraně, které normálně neděláme.

Rozdíl byl i v tom, jak své ofenzivní akce dohrával na posledních pětadvaceti, třiceti metrech Leverkusen, a jak vy.

Bylo tam z naší strany příliš technických chyb. Už v první půli jsme spoustu času strávili v defenzivě, kazili jsme. Domácí nechávali v útoku dva hráče, kteří se nezapojovali do defenzivy, a my jsme po našich ztrátách běželi padesát nebo šedesát metrů v plné rychlosti přes celé hřiště, čímž jsme se unavovali. Ve druhém poločase tam z naší strany pár nadějných situací bylo, ale nebyli jsme při jejich řešení dostatečně kvalitní.

Mohl se do vašeho výkonu projevit i fakt, že už bylo o postupu rozhodnuto?

To si nemyslím. Zápas pro nás byl pořád důležitý, kvůli prestiži, financím, možnému prvnímu místu v tabulce. Chtěli jsme se porovnat se silným soupeřem, ale bohužel se nám hra úplně rozpadla. Byli jsme na můj vkus mdlí i ohledně mentality, běžeckého výkonu. Nevím, jestli to bylo příliš velkým respektem k soupeři, to doufám, že ne. Ale zaostávali jsme v řadě věcí: především v dynamice, pohybu, startu na míč.

Teď ale budete muset rychle síly zmobilizovat: v neděli hostíte Liberec a do Vánoc vás čekají ještě další tři ligové zápasy.

Bude to velmi náročné a nejvíc bude zřejmě rozhodovat zdravotní stránka. Teď za sebou máme náročný trojboj, čeká nás cesta zpátky, Liberec a pak jedeme do Zlína, do těžkého prostředí. Nejsou to zápasy, ve kterých bychom si mohli dovolit udělat velké změny a nasadit pět nebo šest hráčů, kteří třeba neměli herní vytížení.

Budete muset doufat, že se vám některý ze zraněných uschopní.

Když se podívám na kluky, například Davida Zimu, který hraje poslední týden s nachlazením, je totálně rozsekanej, unavenej, vyřízenej. To samé Lukáš Masopust nebo Peter Olayinka. A bude se to kumulovat. Liberec má navíc velkou kvalitu, široký kádr, dobře složené mužstvo, mají z čeho vybírat. Malé plus může být, že mají stejný program jako my a také hrají ještě utkání v Evropské lize. Kdybychom měli hrát s někým, kdo týden odpočíval, bylo by to hodně složité.