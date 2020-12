Do koeficientu drobně přispěl Liberec. Slavia vybouchla, Sparta se snažila

Slavia utrpěla pod trenérem Jindřichem Trpišovským nejvyšší porážku. Navíc poprvé od února 2014 a ligového debaklu 1:5 v Olomouci prohrála soutěžní duel o čtyři góly.

V Leverkusenu inkasovala dvakrát v obou poločasech, dostala lekci. Vzhledem k úvodnímu vzájemnému duelu v Edenu (1:0) jí k udržení první příčky stačil bod, ale ten byl předaleko.

Konečná tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Leverkusen 6 5 0 1 21:8 15 2. Slavia Praha 6 4 0 2 11:10 12 3. Beer Ševa 6 2 0 4 7:13 6 4. Nice 6 1 0 5 8:16 3

„Soupeř byl mnohem rychlejší, kvalitnější, byl tam obrovský rozdíl. Byla to pro nás velká škola setkání s top týmem v plné formě. Nedokázali jsme nahradit některé absence. Leverkusen byl úplně jinde než my,“ hodnotil to kouč Trpišovský.



Slávisté tak do jara zamíří z druhého místa, při pondělním losování budou mezi nenasazenými a můžou narazit na silné protivníky: čtyři možnosti jsou z Anglie, trenér by rád Rangers.

To zbylé dva české týmy věděly, že se jich vyřazovací fáze týkat nebude.

Spartaňský trenér Kotal proto i vzhledem k nabitému předvánočnímu programu šetřil opory a dal možnost několika mladíkům, mj. sedmnáctiletému obránci Vitíkovi či stejně starému Karabcovi.

Průměr základní sestavy byl 21,6 roku.



„Měli jsme před zápasem informaci, že i AC Milán nastoupí bez klíčových hráčů, z tohoto pohledu jsme toho využili a postavili kluky, kteří nedostávali tolik šancí,“ vysvětlil Kotal.



„Polidar, Karabec, Souček i Vitík ukázali, že máme mládí v pořádku a je na nich, jak se projeví v dalších zápasech,“ podotkl mimo jiné.



„Teenageři“ Sparty si proti Milánu, který také nenastoupil v nejsilnějším složení, nevedli vůbec zle. Hráli sympaticky, svěže, byli aktivní, snažili se hrát dopředu. Jenže branku na rozdíl od italského favorita nevstřelili.

Na trefu Haugeho z 23. minuty mohl v nastavení odpovědět střídající Karlsson, jenomže svou tutovku neproměnil. A tak Sparta na závěr svého působení ve skupině Evropské ligy koeficientu nepřilepšila.

Konečná tabulka skupiny H Tým Z V R P S B 1. AC Milán 6 4 1 1 12:7 13 2. Lille 6 3 2 1 14:8 11 3. Sparta Praha 6 2 0 4 10:12 6 4. Celtic Glasgow 6 1 1 4 10:19 4

Na rozdíl od Liberce.



Ten získal bod (do tabulky i do koeficientu) za remízu s Crvenou zvezdou, do národního koeficientu se jeho příspěvek dělí pěti - aktuální hodnota tudíž činí 5,0 bodu.

Celkově získal Slovan, který začínal už ve druhém předkole Evropské, solidních 9,5 bodu do koeficientu - národní hodnotě přispěl 1,9 body.

Konečná tabulka skupiny L Tým Z V R P S B 1. Hoffenheim 6 5 1 0 17:2 16 2. CZ Bělehrad 6 3 2 1 9:4 11 3. Liberec 6 2 1 3 4:13 7 4. Gent 6 0 0 6 4:15 0

„Užili jsme si celou tu anabázi v Evropské lize, byl to fantastický zážitek. Hráčům jsme poděkovali za skvělou reprezentaci Slovanu. Jsme rádi, že jsme také výrazně přispěli do českého koeficientu, protože to potřebujeme,“ uvedl liberecký kouč Hoftych po bezbrankovém střetnutí s Crvenou zvezdou.