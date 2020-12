Stoper Bořil? Nezahrál jsem dobře, Leverkusen byl výborný, uznal

Byly časy, kdy nastupoval coby útočník, v průběhu kariéry se postupně zasouval sestavou níž, až se stal ve Slavii oporou pro levý kraj obrany. Ve čtvrtek, v závěrečném utkání skupiny Evropské ligy, nastoupil z nouze jako stoper.

V pohárech na tomto postu hrál od začátku poprvé.

„A nemyslím si, že se předvedl zrovna dobře,“ krčil rameny do klubové televize. „Věděl jsem to vlastně jen jeden den, připravoval jsem se, ale bylo to těžké.“

„Uvědomovali jsme si, že Leverkusen má hlavně směrem dopředu výborný tým, byl to těžký zápas,“ oddechoval Bořil.

V srdci slávistické obrany ho doplňoval parťák Zima. Zejména v prvním poločase sváděl Bořil těžké souboje s reprezentačním spoluhráčem Schickem, ten před druhým gólem Leverkusenu prohrál, v jiných byl úspěšnější.

„Měl to složité. Ještě v neděli hrál v derby levého obránce a teď v Leverkusenu musel na stoperu, navíc nám vypadl Holeš, defenzivní záložník, šestka - a to je pak ve hře hodně znát. Jinou volbu jsme ovšem neměli,“ hodnotil Trpišovský.

Na Slavii se útoky valily jako dlouho ne. Rychlostní typy v domácí sestavě dělaly hostům velké potíže. Zprava obranu českého šampiona terorizovali bleskovými výpady Bellarabi, Schick a Bailey – a to ještě do druhého poločasu vyběhli čerství Gedikli s Diabym.



„I proto jsem asi nejvíc litoval Lukáše Masopusta, který hrál první poločas na beku proti Baileymu a druhý proti Diabymu. Zaběhal si dost,“ poznamenal Trpišovský.

Pro Slavii to bylo tvrdé přistání po jinak relativně hladkém a bezpečném letu skupinou.

„První utkání se nám sice nepovedlo a měli jsme máslo na hlavě,“ vzpomněl Bořil na porážku s Beer Ševou. „Ale pak jsem zvládli oba domácí zápasy, vyhráli jsme v Nice, ale skupinu jsme chtěli zakončit na prvním místě, což se nepovedlo.“

K vítězství ve skupině bylo nutné, aby slávisté v Německu alespoň remizovali, místo toho však nečekaně dostali čtyři góly.

„A s tím být spokojeni nemůžeme, to s postupem naopak samozřejmě ano,“ dodal Bořil.