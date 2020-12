Na koho narazí Slavia: čtyři možnosti jsou z Anglie, trenér by rád Rangers

Právě Glasgow Rangers, jednoznačný lídr skotské ligy s trenérem Stevenem Gerrardem, skutečně je jedním z patnácti soupeřů, na kterého Slavia může na začátku pohárového jara narazit.

Možní soupeři pro Slavii Evropská liga: 1. kolo vyřazovací fáze AS Řím, Arsenal, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven, Neapol, Leicester, AC Milán, Villarreal, Tottenham, Dinamo Záhřeb, Hoffenheim, Manchester United, Bruggy, Šachtar Doněck, Ajax Amsterdam

Losuje se v pondělí 14. prosince.

Vyřazovací boje v Evropské lize začnou ve čtvrtek 18. února, měsíc po restartu druhé poloviny sezony české nejvyšší soutěže.

A Slavia – jediný český tým v osudí –, která skončila ve skupině C druhá za Leverkusenem, bude při pondělním losu mezi nenasazenými.

„Rozhodující bude momentální forma, kolikrát je to ošidné. Můžete narazit i na velkého soupeře, který zrovna nebude v optimálním rozpoložení,“ přemítal Trpišovský. „Já bych si ale nejvíc přál, abychom potkali protivníka, který nám bude typologicky vyhovovat, třeba někoho z Nizozemska, Ajax nebo PSV Eindhoven. To by byl, myslím, dobrý mix soupeře se silným jménem a zároveň slušná sportovní šance na postup.“

Jak s Ajaxem Amsterdam, tak s PSV Eindhoven, prvním, respektive třetím týmem nizozemské Eredivisie, se slávisté potkat mohou. A stejně tak s velmi atraktivními soupeři z Premier League: Manchesterem United, vyřazeným z Ligy mistrů, Tottenhamem, současným anglickým lídrem, a také s Leicesterem nebo Arsenalem, který sice v domácí soutěži tápe, ale v Evropě letos jako jediný neztratil ani bod.

Na výběr je také z Itálie, která má mezi nasazenými AC Milán, letošního dvojnásobného přemožitele Sparty, Neapol a AS Řím. To z Německa Slavii hrozí pouze Hoffenheim s českým reprezentantem Pavlem Kadeřábkem.

Zajímavý by mohl být i souboj s belgickými Bruggami, kde působí český útočník Michael Krmenčík a také bývalý slávistický obránce Simon Deli.

Možné soupeře pro českého mistra pak doplňují ještě španělský Villarreal, chorvatské Dinamo Záhřeb a ukrajinský Šachtar Doněck, který na podzim dvakrát skolil Real Madrid a jen těsně mu unikl postup mezi nejlepších šestnáct v Champions League.

Když Slavia před dvěma lety hrála ve vyřazovací části Evropské ligy naposledy, vyšoupla nejprve Genk a následně v památném dvojutkání skolila favorizovanou Sevillu. Vypadla až ve čtvrtfinále s Chelsea, pozdějším vítězem. Co a kdo červenobílé potká tentokrát?