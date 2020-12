Liberec dopsal evropský příběh, teď ho čeká Slavia. Bude to velmi těžké, ví kouč

Podceňovaný Slovan skončil v tabulce skupiny L třetí. Dvakrát porazil Gent, dvakrát prohrál s vítězným Hoffenheimem a jednou s Crvenou zvezdou.

„Myslím, že je to na Liberec krásný počin. Asi to předčilo očekávání mnohých lidí. Jsem rád, že jsme dobře prezentovali Slovan Liberec a udělali radost lidem,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych. „Do Evropy jsme šli trnitou cestou. Na poslední pokus jsme se tam dostali přes Mladou Boleslav, pak nás čekali tři těžcí soupeři v kvalifikaci. Nakonec jsme získali sedm bodů a výrazně přispěli do českého koeficientu. Je to krásný příběh, který možná docení až budoucnost.“

Hoftych s Libercem zopakoval to, co před dvěma lety coby manažer slovenské Trnavy. „Při vstupu do skupiny jsem říkal řediteli Kleiblovi, že když jsme s Radkem Látalem v Trnavě postoupili do Evropské ligy a udělali tam sedm bodů, tak jsme určitě neměli lepší mužstvo, než má Slovan,“ uvedl Hoftych. „Říkal jsem, že doma jsme schopni něco uhrát a zvenku něco málo přivézt. Že mezi pěti sedmi body se můžeme pohybovat.“

Liberec se dokázal na evropské scéně prosadit i přesto, že ho během podzimu skosil koronavirus. Výsledkem toho byly pětigólové debakly na hřištích CZ Bělehrad a Hoffenheimu. „Slovíčko debakl v téhle souvislosti neuznávám. To bychom mohli říct, kdybychom hráli v plné sestavě, ale byly to dva zápasy, které se vymykaly normálu,“ připomněl Hoftych.

Slavia - Liberec Od 18.30 hodin online

Spekulovat, jestli by Liberec mohl bez zdravotních potíží hrát o postup, však nechce. „Pro nás je důležité, že když jsme byli v pořádku, byli jsme zdatným protivníkem. Hoffenheim a Crvena zvezda byly nejlepší mančafty ve skupině a postoupily zaslouženě,“ myslí si.

Na vystoupení týmu na evropské scéně je pyšný. „Nejvíc asi na to, že naše mužstvo nepodlehlo žádné covidové hysterii. Nic nás nerozhodilo a šli jsme si za svým. V téhle zvláštní době jsme si žili svým vlastním životem a odměnilo nás to sedmi body ve skupině,“ ocenil Hoftych.

Pro liberecký klub pracující ve skromných podmínkách je suma získaná díky účasti v Evropské lize zásadní. Slovan v devíti zápasech soutěže vydělal kolem 120 milionů korun, což pokryje roční rozpočet. „Když jsem loni přicházel, debata o financích byla na začátku taková, že se spíš bude muset klub dostat do spoření. Pokud se nepodaří prodat hráče nebo eventuálně v budoucnu přivést klub do Evropy. V takovém případě by se snižovaly stavy a klub by se trochu redukoval,“ řekl trenér, který U Nisy působí od loňského léta.

„Momentálně se nám podařilo prodat dostatečný počet hráčů za slušné peníze a udělat Evropu. Je to důležité, aby klub jako Slovan byl stabilní, aby byl majitel spokojený. Zároveň aby třeba někteří lidé nepřišli o práci a mohli pokračovat v tom, co je baví. Zároveň vím, že jsou tu nějaké investice, co se týče umělé trávy pro mládež i dalších věcí. Jsem rád, že jsme k tomu mohli pomoci.“

Evropský příběh už fotbalisté Liberce dopsali a teď je čeká závěr ligového podzimu. Ten je klíčový proto, aby mohli hrát o Evropu i v této sezoně.

Už v neděli Slovan čeká mimořádně těžký zápas na hřišti pražské Slavie. „Slavii beru jako dalšího evropského soupeře. Má širší kádr než my, navíc hraje doma, takže to bude velmi těžké,“ uvědomuje si Hoftych.

V Liberci působí sedm hráčů hostujících právě ze Slavie. Kouč Hoftych by na základě jednání klubů mohl teoreticky nasadit proti jejich mateřskému klubu všechny. Ale neudělá to. „Dva hráče, kteří se mají už za čtrnáct dní zapojit zpátky do přípravy se Slavií, na hřiště nepošleme. Nebylo by to korektní,“ sdělil kouč Slovanu, aniž by někoho jmenoval.

V příštích dnech čeká Liberec pořádný ligový kvapík: v neděli Slavia, ve středu Opava, v sobotu Mladá Boleslav a další úterý Sparta.