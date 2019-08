Zubař, který objevil Ronalda. Životní příběh nevšedního kouče Antverp

Tomu mladičkému fotbalistovi bylo šestnáct, jmenoval se Cristiano Ronaldo a kopal za Sporting Lisabon: „Měl talent, který nešlo přehlédnout, a techniku, kterou nepotřeboval leštit. Navíc trénoval s obrovským zanícením. Jediné, co jsem mu poradil, byla změna místa. Posunul jsem ho ze středu útoku na křídlo, aby měl víc prostoru ke svým manévrům. Ale pozor, já Ronalda nestvořil, jen jsem mu ukázal směr.“

László Bölöni, který chce dnes večer s Antverpami postoupit přes Plzeň do 4. předkola Evropské ligy, je docela speciální muž.

A nejen kvůli tomu, že objevil fenomenálního Ronalda.

Zpackaná penalta, která nemrzí

Říká vám něco město Târgu Mureș? Leží v Sedmihradsku, má přes 100 tisíc obyvatel a od nepaměti si na něj dělaly nárok dvě národnosti, maďarská a rumunská. Názvy obchodů jsou dvojjazyčné, atmosféra vcelku napjatá. Osm let po druhé světové válce se právě tady, tehdy ještě v autonomní provincii Maďarska uprostřed Rumunska, narodil malý László. V sedmnácti už ten kluk kopal v místním klubu ASA první ligu, načež mu novináři porumunštili jméno na Ladislau.

Z Bölöniho nakonec vyrostla fotbalová ikona. Byl to zodpovědný, běhavý a neústupný levonohý záložník, který obvykle viděl víc než ostatní. Dokonale držel střed pole a rozdával parádní pasy. Dvakrát ho zvolili nejlepším fotbalistou země, v národním dresu odkopal přes 100 zápasů, a když jiní třicátníci pomalu přemýšleli o konci kariéry, on přestoupil do slavné Steauy a vyhrál Pohár mistrů.

Plzeň - Antverpy Sledujte od 20.00 online.

Hlavně mladší generace, které ještě finále 1986 minulo, by měly zalistovat v kronikách. Favorizovaná Barcelona, byť měla většinu sevillského stadionu na své straně, nedala jediný gól. Ani v prodloužení, a dokonce ani při penaltách, protože v brance řádil fantom s knírkem, Helmuth Duckadam.

Chytil všechny čtyři střely a zázrak byl na světě. Bölöni byl u toho, přitom také on svoji penaltu zpackal. Pak byl prvním, kdo s jedenáctkou na zádech skočil Duckadamovi do náručí.

Bölöni díky historickému triumfu dostal hodnost plukovníka v rumunské armádě a později také významné státní vyznamenání.

Od té doby přibral jen pár kilo, emoce a účes nezměnil, jen vlasy mu úplně zešedly a přibyly dioptrické brýle, které sundavá až před spánkem.

V Rumunsku po krvavém převratu řešili, že donášel tajným službám. On to popírá, ale zároveň se vyznal, že nejdůležitějším mužem při vítězné cestě Steauy byl jistý Valentin C., nejstarší syn popraveného diktátora Ceaušeska: „Byl vzdělaný, rozumný, přemýšlivý. Uvolnil v nás sílu a touhu uspět. Bez něj bychom byli příliš malí na to, abychom zvládli tak velký úkol.“

Únava? To slovo neznám

Doba, kdy příjmení Ceaušescu nahánělo (nejen) Rumunsku hrůzu, je naštěstí dávno pryč, ovšem jméno Bölöni je nadále v kurzu. A teď nemluvíme o Ronaldovi nebo Quaresmovi, kterého si kouč vyhlédl v juniorce Sportingu Lisabon. Bölöni je prostě trenérský mistr, o jehož umění se Maďarsko s Rumunskem hádají. Čí vlastně je?

Bölöni si vzal pohlednou herečku Klaru, jako trenér pracoval ve Francii, v Řecku, v Perském zálivu, teď podruhé trénuje v Belgii. „Když se řekne Bölöni, vzpomenu si na člověka, který fotbal vnímal jako šachovou partii. Na každý tah byl připraven předem. A taky neuznával, jak může být někdo unavený. Tvrdil, že únava je pouze stav mysli,“ před lety vzpomínal irský šutér Toni Cascarino na společné angažmá v Nancy.

Viktoria Plzeň už v prvním utkání poznala, že soupeření s Bölönim není žádná legrace. Porážka 0:1 byla před týdnem celkem milosrdná, protože Antverpy rozjely pod svým trenérem velmi pestrou partii: při vysokém napadání získat míč, co nejrychleji ho přesunout do křídel a hnát se do šancí.

Pokud chce Plzeň vymazat ztrátu a postoupit dál, což je prioritní úkol Viktorie, musí přeskočit překážku Bölöni.

Když v létě 2017 přebíral nejstarší z belgických klubů, který se dlouho trápil v podpalubí, perfektní francouzštinou řekl: „Je úděl trenéra, aby začínal od nuly. Nevadí mi to.“

Mimochodem, Bölöni umí pět světových jazyků a záložník Pavel Horváth, který ho zažil tři měsíce v Lisabonu, podotýká: „Dodnes to nechápu, ale během pár týdnů se naučil portugalsky.“

Bölöni je Maďar s rumunským a francouzským občanstvím, před hráči cituje myšlenky filozofů, státníků i diktátorů. Má nadhled. Vlastně se není čemu divit, vždyť během fotbalové dráhy získal lékařský diplom. Bölöni, který dbá na správné vyslovení svého jména (Bélény), je vystudovaný zubař. A dnes večer by rád provedl Antverpy blíž k Evropské lize.

Přes Plzeň.