Na hraně. Šance si tvoříme, ale finální fáze chybí, hlesl Vrba před odvetou

Situace Plzně opravdu není záviděníhodná. Před týdnem v Belgii prohrála 0:1, navíc ji trápí mizerná koncovka. Neskórovala už ve čtyřech duelech v řadě. To je samozřejmě velký problém.

Je jasné, že bez gólů to tentokrát nepůjde. Pokud Antverpy udrží nulu, bude pro letošek v pohárech konec.

Plzeň - Antverpy Sledujte ve čtvrtek od 20.00 online.

V podobně složité situaci jste se nenacházeli už dlouho, souhlasíte?

Antverpy si vezou náskok, prohráváme v poločase, ale je to pohár a teď máme domácí prostředí. Doufám, že si všichni v šatně uvědomujeme, že pro nás tento zápas bude možná i vyvrcholením tohoto období.

Nutně ale potřebujete zlepšit ofenzivu, bez toho postup nebude.

V posledních čtyřech soutěžních utkáních jsme nedali gól, což je samozřejmě špatně. Přiznávám, že s tímhle rozhodně nemůžeme být spokojení. Snažíme se určité věci si vysvětlovat, na druhou stranu si ale v každém zápase vytváříme příležitosti, ze kterých se branky střílet dají. Bohužel se nám finální fáze nedaří. Góly jsou kořením fotbalu a rozhodují, takže doufáme, že nějaké dáme a že budou postupové.

Procházeli jste si zpětně poslední neúspěšný duel proti Slovácku?

Rozebírali jsme to hodně, ale jakmile rozbor skončil, tak jsem hned chtěl, abychom na to zapomněli.

Jak je na tom Aleš Čermák, jenž byl v úvodu sezony u většiny nebezpečných situací před brankou soupeře?

Když se podíváte na duely, ve kterých hrál, tak jsme byli v předfinální fázi úspěšnější. Teď hledáme hráče, který by ho na tom postu nahradil, ale zatím se to moc nedaří, přestože zkoušíme všechno možné. Aleš už sice začal s námi trénovat, nasadit jej do utkání by bylo kvůli možnosti obnovení zranění riziko. Tipuju ještě tak týden, než bude hrát.

Mohou vám pomoci větší pohárové zkušenosti, než jakými disponuje soupeř?

Teď už tu tolik zkušených fotbalistů není. Nastává trochu změna, ti nejzkušenější to už mají v Plzni za sebou a končí, spíš začíná nová éra. Snad se ti mladší přidají k těm, kteří to všechno prožili. V brzké době se nám to snad vrátí v tom, že i takhle na psychiku náročné zápasy zvládnou.

Plzeň byla bez základní skupiny naposledy před pěti lety. Jste nyní v nejsložitější situaci za dobu, co trénujete Viktorii?

Pamatuji, že když jsme hráli evropské poháry úplně poprvé, tak jsme hned vypadli s Besiktasem. Už jsem to tedy zažil a nechci to opakovat. Hrát skupinu je pro klub hodně zajímavé a určitě uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo.