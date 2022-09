Trpišovský: Finále v Edenu není utopie, spíš velký sen. Proč odmítl Besiktas?

Slavisté vyrazili do Turecka už v úterý odpoledne a přivítaly je podmínky, které by nezasvěcence možná zarazily.

Dovolenkové klima? Zapomeňte, přes den lehce přes dvacet a při čtvrtečním večerním výkopu (21.00 SELČ) má klesat teplota pod deset stupňů. Sivas leží v nadmořské výšce přes 1 200 metrů nad mořem.

Bouřlivé obecenstvo? Na poslední dva domácí duely, byť s nikterak atraktivními protivníky, ani jednou nepřišlo víc jak čtyři tisíce diváků. A to Sivasspor hraje na stadion s téměř třicetitisícovou kapacitou.

Červenobílé vlaječky rozvěšené po hlavních ulicích města? Nevítají Slavii, ale připomínají parlamentní volby, které se v Turecku konají za tři čtvrtě roku.

Takové jsou kulisy pohárového vstupu Slavie v zemi, kde teoreticky mohl Trpišovský trénovat. Místní novináři zajímalo, proč počátkem roku odmítl nabídku Besiktase Istanbul.

Proč tedy, trenére?

Proběhl kontakt mezi zástupci klubu a mým agentem, ale pro mě je priorita Slavia. Je to pro mě srdeční záležitost a neumím si teď představit, že bych pracoval někde jinde než ve Slavii.

Láká vás dostat Slavii do pražského finále Konferenční ligy?

Třikrát jsme se za poslední dobu dostali do čtvrtfinále evropského poháru. Loni jsme byli semifinále nejblíž, což jsem bral pro český fotbal jako ohromný úspěch. Speciální motivace by byla, až kdyby se to blížilo nebo kdyby se povedlo projít ze skupiny. Bylo by to krásné vyvrcholení. Cesta je ale strašně daleká.

První výzva je Sivasspor. Můžete protivníka popsat?

Tým silný v útočné fázi. Šikovní hráči na stranách, kteří se vyžívají v situacích jeden na jednoho. Na hrotu je Mustapha Yatabaré. Má svůj věk, asi šestatřicet let, ale za poslední tři sezony dal přes třicet gólů. Nevyzpytatelný hráč. Když jde centr z levé strany, ve vápně budou celkem dva vysocí hráči. Nesmíme soupeře nechat lacino centrovat do šestnáctky. Taky mají skvělé útočné rohy. Na druhou stranu jsou trošku zranitelnější jsou v defenzivě. Je vidět, že tým je zkušený a složený ze starších hráčů. Má rádo, když má balon na noze.

Jak to vypadá s vámi?

Neletěl s námi brankář Ondra Kolář, protože má problémy s krční páteří. Nebyl schopný trénovat, řešili jsme to na poslední chvíli. Do toho by mu přibylo cestování. Jedná se stále o následky úrazu, který se mu stal. Stejně je na tom Ondra Lingr, který má lehčí distorzi kotníku ze zákroku na Slovácku. Plus Eduardo Santos má problémy s přitahovačem. Do toho jsou tam ještě dozvuky programu a zápasu Slovácka.

Máte na mysli Provoda, že?

Lukáš byl dlouhou dobu mimo a jeho herní styl je náročný. Data ze Slovácka měl na vysoké úrovni. V úterý měl regenerační trénink, potřebuje delší čas na rekonvalescenci po zápase, kdy hraje devadesát minut. Jeho tělo se vydává. Má bolesti, které v zápase musí překonávat.

Je možné, že nenastoupí vůbec?

Kdyby se hrálo ve středu, nebyl by schopný zápas zvládnout. Máme ale trénink, hraje se až ve čtvrtek večer. Uvidíme, nejspíš bude připravený do hry jako střídající hráč. Pro nás je dobře, když je připravený aktivní a dobře napadající hráč. Je lepší ho mít čerstvého a plného sil než takového, který nemůže podat adekvátní běžecký výkon.

Kam zařadíte kapitána Holeše? Na Slovácku se opět zatáhl do stoperské dvojice.

Uvidíme, spíš se objeví ve středu hřiště. Na náš styl hry ho budeme potřebovat. Na Slovácku nám pomohl jeho přesun do stoperské dvojice a pak jsme neměli problém. Máme ale dostatek hráčů, se kterými bychom to měli tady zvládat. Jsem rád, že je univerzální, ale musíme to uhrát i proto, kdyby někdy i Tomáš vypadl.

Stále chybí i Yira Sor, který minulou sezonu v Evropě exceloval. Co s ním je?

Pro něj jsou zápasy v Evropě vedené trošku jinak. Není tam tolik kontaktů a faulů, hra je otevřenější a plynulejší, což mu vyhovuje. Je to náběhový útočník. Jeho zranění bylo v tříselní oblasti. Teď by se podle všech indicií mohl příští týden připojit naplno k týmu. Udělal velký posun, běhá a čeká se na moment, kdy půjde do maximálního sprintu. Je možné, že by stihl zápas příští čtvrtek. Nechceme se dostat do situace jako na Panathinaikosu, kdy jsme na jeho start tlačili. Pár tréninků nás vrátilo v rekonvalescenci o dva tři týdny dozadu.

Poslední otázka na absence. Jak moc chybí Ondřej Lingr?

Ondra někdy nenastoupí v základní sestavě, ale pro mě je to hráč, na kterého se můžu na sto procent spolehnout. Patří mezi pět šest nejdůležitějších hráčů v kádru. Nemám rád zápasy, kdy ho nemám k dispozici. Ještě jsme to v úterý spolu konzultovali, má velký otok a dali jsme přednost tomu, že zůstal v Praze, kde může podstoupit všechny procedury.

Co z toho?

Zase bereme, že může být připravený na neděli, i když nám bude chybět teď. Jeho nastavení je takové, že je nadržený na každou minutu na hřišti. Pro nás je to velká ztráta. Na Slovácku na něj byla penalta, udělal další tři křídelní akce. Kádr je široký ale dost, abychom to zvládli bez něj.

Tušíte, že duel na začátku základní skupiny může být ofenzivnější a otevřenější?

Souhlasím. Kdybych si měl tipnout, zápas bude ofenzivní se spoustou šancí. Soupeř je úplně odlišný než Raków. Doufám, že to bude pěkný zápas jako na Slovácku jen s víc góly. Doufám, že po kvalifikacích z nás spadne pocit zodpovědnosti, kde jsme mohli být vyřazení. Když prohráváte, určí to ráz dvojzápasu. Těžko se otáčí, tady máte dohromady šest zápasů. Troufám si tvrdit, že bude dost šancí a pak je otázka, jestli je týmy dokážou proměňovat.