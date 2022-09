Na soupeře tu občas lítají mince nebo zapalovač, říká Černý o Sivassporu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Na moment ho napadlo, že by vyrazil zavzpomínat. Vždyť tureckému Sivassporu, který v Konferenční lize jako první soupeř číhá na jeho Slavii, patřil dva roky: od léta 2011 do září 2013. A nevzpomíná ve zlém. „Bylo nám tam se ženou fajn,“ poví Milan Černý, bývalý reprezentant a ve čtytřiatřiceti asistent trenéra u slávistické devatenáctky. „Ale neklapne to. Měl jsem možnost letět s týmem, jenže mi hned došlo, že v té době hrajeme s dorostem v Jihlavě.“