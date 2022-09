Plavšič jedná o hostování v Baníku. Bylo by dobré, aby hrál, řekl kouč Slavie

Mluvil o tom slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci v tureckém Sivasu, kde Slavia ve čtvrtek vstoupí do základní skupiny Konferenční ligy.

„Je to v jednání. Řešili jsme to už před odletem to Turecka,“ přiznal Trpišovský novinářům.

„Chtěli jsme mu umožnit herní praxi, na jeho postu teď máme přetlak. Není na soupisce pro poháry. Bylo by dobré, aby hrál a měl vytížení. Shodli jsme se, že to bude nejlepší řešení. Má od nás svolení, ale záleží hlavně na něm, pro jaký klub se rozhodne, nebo jestli odmítne,“ prohlásil Trpišovský.

O možném příchodu do Baníku už předtím informoval server isport.cz.

Pokud by se šestadvacetiletý záložník pro změnu rozhodl, po roce a půl by se znovu potkal s trenérem Pavlem Vrbou, který ho měl tenkrát ve Spartě.

Plavšič na jaře 2021 měl možná nejlepší formu od chvíle, co v červnu 2017 do Sparty přestoupil z Crvené zvezdy Bělehrad.

Jenže mu končila smlouva, Sparta se úplně neměla k jejímu prodloužení, protože jeho sparťanské angažmá nebylo úplně vydařené.

Mezitím jednal o kontraktu se Slavií. Když se celá věc dostala na veřejnost, Plavšič všechno popřel.

Nicméně Sparta ho pro zbytek sezony vyřadila z kádru a on se po sezoně stal hráčem Slavie.

V minulém ročníku zasáhl do čtyřiadvaceti ligových utkání, z toho do třinácti jako náhradník. V současné sezoně ve Fortuna lize neodehrál ani minutu.

Nastoupil jen do zápasu play off Konferenční ligy v Čenstochové, na hřiště přišel z lavičky ještě v první půli za zraněného Oscara.