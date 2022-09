ONLINE: Sivasspor - Slavia, hosté jako favorit. Nechybí Usor, Olayinka na hrotu

Slavia patří v Konferenční lize, což je evropská pohárová soutěž č. 3, mezi favority. Finále aktuálního ročníku se navíc hraje v pražském Edenu.

„Cesta je strašně daleká, ale bylo by to krásné vyvrcholení. Náš velký sen,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský, který do utkání v Turecku posílá následující sestavu: Mandous - Douděra, Kačaraba, Ousou, Masopust - Usor, Ševčík, Traoré, Holeš, M. Jurásek - Olayinka.

ONLINE: Sivasspor - Slavia Utkání sledujeme minutu po minutě.

Sivasspor je úřadujícím vítězem tureckého poháru a v létě se neúspěšně ucházel o účast v Evropské lize, když v závěrečném předkole vypadl se švédským Malmö. V úvodu sezony se mu nedaří ani v domácí soutěži: v pěti zápasech posbíral tři remízy a dvakrát prohrál.

Ve druhém utkání skupiny G hraje kosovské Ballkani proti rumunské Kluži.