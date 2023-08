Jak se budí Haraslín. Odpočatý křídelník vyhlíží postup: Věříme, doma jsme silní

Do utkání půjde odpočatý, v lize proti Karviné zůstal po celou dobu na lavičce.

„Každý je rád, když hraje všechny zápasy, ale taky odpočinek prospěje. Věřím, že mi pomohl, budu mít víc síly do odvetného zápasu a pomůžu mužstvu k výsledku, který všichni chceme,“ řekl Haraslín ve středu před posledním tréninkem.

Sparta - Dinamo Záhřeb ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Trenér sparťanů Brian Priske zároveň naznačil, že je dost pravděpodobné, že by se právě slovenský šikula měl v základní sestavě objevit.

„Už máme jasno, kdo nastoupí. Zároveň dobře víme, jakým způsobem budeme hrát. Chceme se prezentovat dominantním přístupem, který Sparta praktikuje dlouhodobě. Bez ohledu na to, jak moc rotujeme sestavou,“ uvedl Priske.

Časté změny pociťuje také Haraslín, který více než poločas odehrál pouze ve třech z posledních sedmi duelů, pokaždé v evropských pohárech.

Naposledy v Záhřebu (1:3) se ale útoční hráči příliš nepředvedli. „Selhávali jsme v individuální kvalitě a v řešení jednotlivých situací. Spousta z nich se pro nás mohla vyvinout mnohem lépe, ale to se nestalo. Potřebujeme, aby se hráči lépe rozhodovali a já doufám, že se to v odvetě zlepší,“ kritizoval Priske.

Aby domácí smazali dvougólové manko a mohli pomýšlet na postup, potřebují, aby se probudily právě kreativní kraje zálohy.

„V Kodani jsme nebyli tak aktivní dopředu, ale ve druhém zápase jsme byli jasně dominantnější v ofenzivní fázi. Pevně věřím, že tomu tak bude i teď a podaří se nám vstřelit víc gólů. Doufám, že šance, do kterých se dostaneme, proměníme a pomůže nám to k postupu,“ líčil Haraslín.

Jeho kličky a elegantní zakončení by se Spartě jistě hodily. Právě element překvapení a neobyčejného řešení v posledních evropských utkáních chyběl. V obou duelech s Kodaní navíc sparťané tolikrát bědovali na nedotaženou koncovku. Minulý týden se pak museli spokojit jen s proměněnou penaltou.

„Samozřejmě, že stále v postup věříme, není to špatný výsledek. Víme, že doma jsme silní. Jsme dobří na míči, umíme dávat góly. Pevně věřím, že se nám podaří dvougólové manko smazat. Uděláme pro to maximum,“ prohlásil sedmadvacetiletý slovenský reprezentant.

K tomu je potřeba jednak skórovat a také náskok udržet. Sparta zatím v Evropě nedokázala vést ani jednou déle než pět minut.

Pokud se jí to nepovede ani tentokrát, čeká na ni pouze skupina Konferenční ligy. „Evropská liga je náš cíl na nejbližší zápas. Pevně věřím, že se nám to podaří. Já ani nikdo jiný zatím o Konferenční lize nepřemýšlíme. Děláme všechno pro to, abychom postoupili,“ přidal Haraslín.

Lukáš Haraslín oslavuje druhý gól proti Olomouci.

Sparťany bude podporovat zaplněný stadion, navíc bez fanoušků hostů, kteří na utkání nemohou přicestovat kvůli zákazu UEFA po aténském incidentu, při kterém v Řecku před utkáním Dinama s AEK zahynul příznivec domácích.

„Atmosféra v domácích zápasech je neskutečná, žene nás to dopředu. Pevně věřím, že zítra tomu nebude jinak a jak my nabudíme lidi, oni pomůžou nám a společně to zvládneme. Mužstvo a sílu na to máme. Je jen na nás to ukázat,“ doplnil.