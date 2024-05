Je to úlet, míní experti o antikampani SPOLU. Trestná však podle nich není

„Trestně právní konotace tam podle mě nejsou. V politické reklamě platí určitá vyšší potřeba snesitelnosti, protože její aktéři jsou veřejné osoby, na něž se pohlíží jinak. Tam je přípustná vyšší míra ostrosti,“ komentuje zparodovanou reklamu Tomáš Bejček, advokát specializující se na reklamní právo.

Podle něj by Babišovi a Dostálové zbývalo jedině napadnout reklamu v občansko-právním sporu, kdy by žalovali autory reklamy například za poškození dobrého jména. „Ale ani tam si nemyslím, že by měli šanci na úspěch. Soud by jistě zohlednil kritiku, kterou oba musí v rámci svých funkcí strpět,“ dodal Bejček.

Může se SPOLU vymstít

Stejný názor má Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „Něco jako kodex politických kampaní neexistuje. Je jen regulace komerční reklamy. U politického marketingu jsou pravidla dost volnější. Pokud se reklama objeví v účetnictví a bude jasný zadavatel a zpracovatel, pak nic neporušuje a nemá žádnou trestně právní rovinu,“ uvedl Komínek.

Zároveň ale dodal, že kampaň se může SPOLU vymstít. „Svůj účel splnila, protože naplnila mediální prostor. Druhé věc ale je, že jde o poměrně nízký útok na ANO, kdy se využívá strachu z Ruska, které je vnímáno obecně jako hrozba. Někteří voliči na to mohou být citliví a považovat to za překročení jakéhosi citlivého prahu, kam by politická reklama nikdy neměla zajít,“ domnívá se Komínek.

Koalice SPOLU se k autorství parodické kampaně přiznala, dokonce si zaregistrovala doménu ceskoprotebevsecko.cz, což je jinak hlavní heslo opozičního ANO. Na webu pak doslova stojí, že zadavatelem a zpracovatelem reklamy je SPOLU.

Omluva, která nezazněla

Předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová označila událost za hybridní útok ze strany pětikoalice. Chtěla na čtvrtečním zasedání Sněmovny slyšet od premiéra Petra Fialy (ODS) omluvu, ale předseda vlády se jednání nezúčastnil. Premiér pak pro iDNES.cz uvedl, že použití parodické kampaně nelituje.

„Jejím smyslem bylo poukázat na to, že hnutí ANO mluví o tom, že pro Česko všecko, ale z jeho reálných kroků a výroků to spíše vypadá, ze chce nahrávat Rusku. Když Babiš každý den na svých sociálních sítích šíří nenávist vůči vládě, měli by lidé z ANO umět unést i reakci,“ uvedl Fiala.

Politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni na to reaguje, že SPOLU má krátkou paměť.

„Divím se panu premiérovi, že tu kampaň hájí. Byli to přece oni, kdo vždy tvrdil, že dělají jinou politiku než ANO, lepší. A pak vypustí tenhle totální úlet. Asi je to projev zoufalství a střelba do vlastní nohy, ANO totiž žádnou proruskou stranou není,“ řekl Valeš. „ANO to neuškodí, dostali se do role obětí. A nerozhodnuté voliče, co nevědí, koho v evropských volbách volit, to může namíchnout,“ tvrdil politolog.