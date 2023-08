Na wingbacku se mi hraje skvěle, řekl Pešek. Kvůli vyloučení musel hodně bránit

V ligovém zápase proti Karviné (3:1) totiž plnil roli, kterou mají běžně na starosti Tomáš Wiesner nebo Jan Mejdr.

„A cítil jsem se na té pozici skvěle,“ překvapil Pešek na tiskové konferenci.

„Už jsem si ji vyzkoušel v přípravě, sice na druhé straně, ale bylo to podobné. Hodně se prohazujeme s desítkou, která hraje blíž u mě a velmi často se pohybuju u lajny, což mi naprosto vyhovuje,“ vysvětlil.

Když právě v červenci v přípravném utkání proti Záhřebu na stejném místě nastoupil naposledy, dal hned v úvodu krásný gól.

Tentokrát k tomu rovněž neměl daleko, jeho zakončení po sólovém průniku do vápna ale vyrazil brankář Jiří Ciupa, jenže pouze k dorážejícímu Matěji Rynešovi. Díky této akci Sparta brzy zvýšila v první půli na 2:0.

Dvoubrankový náskok se hodil zejména ve druhé půli, kterou skoro celou dohrávala bez vyloučeného Adama Karabce.

„Souboj jsem neviděl, ale bavil jsem se s hlavním rozhodčím, který mi řekl, že se po něm Adam ohnal. Červená karta to v tom případě jasně byla, on se potom omluvil a myslím, že to ani takhle nechtěl,“ krčil rameny Pešek, který právě s Karabcem v první půli často zaměstnával zalezlou obranu soupeře.

„Spolupracovalo se mi s ním skvěle, gólovou situaci vyřešil parádně a na lajně jsme si vyhověli,“ řekl Pešek.

Nepříjemná situace v utkání Sparty s Karvinou. K ležícímu hráči Karviné se sklání sparťan Lukáš Sadílek. S rozhodčím interagují Victor Olatunji a David Krčík

„Tím vyloučením jsme si ale zápas zbytečně zkomplikovali, museli jsme změnit rozestavení, bránili jsme v pěti a vyčkávali na protiútoky. Škoda, že se pojistka povedla až v závěru, ale musím kluky pochválit za to, jak bojovali.“

A nebyl jediný, kdo ocenil činnost defenzivních hráčů.

„Byli skvělí. Jak Ryneš, tak Pešek,“ chválil trenér Brian Priske. Ten rotoval především na pozicích takzvaných wingbacků, kam v závěru duelu naskočil také Patrik Vydra, jenž asistoval na gól Davidu Pavelkovi.

„I on podal jistý výkon, měl za úkol hlavně bránit, ale nakonec nás všechny uklidnil,“ doplnil kouč.

„Variabilita je klíčová a jsem rád, že má trenér na výběr spoustu variant,“ dodal Pešek.

Jistý výkon podala také obranná trojice ve složení Martin Vitík, Asger Sörensen a James Gomez.

Složení defenzivní linie bude pro Priskeho klíčové především v pohárovém utkání ve čtvrtek, kdy už si Sparta proti Záhřebu nemůže dovolit inkasovat žádné další góly, aby aspoň mohla pomýšlet na smazání dvoubrankové ztráty.

„Poženou nás skvělí fanoušci a já věřím, že jsme dostatečně silní, abychom to tady zvládli. Už se na čtvrtek všichni moc těšíme. Hlavně, že jsme teď získali tři body,“ uzavřel Pešek.