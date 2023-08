Zápas, který rozpoutal válku. Vážně? V Záhřebu je fotbal víc než jen sport

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Záhřeb (Od našich zpravodajů) - Když se proplétáte mezi šedivými záhřebskými paneláky, je vedro k padnutí. Pocitově daleko větší, než dvaatřicet stupňů, které ukazuje teploměr. Tak kde už? Tady? Za rohem? Ještě dál? Chvíli to trvá, než na dlouhé ulici Ivaničgradska objevíte domy s pokreslenými stěnami. Zaujmou, protože vysvětlují, jak moc pro místní znamená fotbal. Jako by křičely: tady jsme doma my a naše Dinamo. Tohle je naše historie.