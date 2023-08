Zatím bez výhry v Evropě. Teď neusnu, smál se Priske. A Gabriel? Řešili jsme to

Sparta se zase nechce vzdát šance na Evropskou ligu, o kterou s chorvatským šampionem ve čtvrtek svede úvodní souboj.

Pro Priskeho to bude ve sparťanském angažmá pátý zápas v pohárech, v nichž zatím nezažil vítězství.

ONLINE: Dinamo Záhřeb - Sparta podrobná reportáž od 20:00

„Díky za připomenutí, to mě vůbec nenapadlo. Teď budu hůř spát,“ řekl pobaveně. „Ale vážně, není to zrovna hezká bilance.“

Trápí vás to hodně?

To je prostě fotbal. Soustředíme se na sebe. Třeba minule proti Kodani to byl těžký zápas, ale my hráli výborně, hlavně doma na Letné. Ale nevyšlo to. Určitě se budeme rvát o to, aby se to tady konečně povedlo.

Přestože jste Kodani podlehli v penaltovém rozstřelu, mohl vám povedený výkon přinést sebevědomí?

Doufám. Výsledek jsme si přáli jiný, ale hráli jsme dobře. Ukázali jsme, že ve velkých zápasech dokážeme být sebevědomí a udělat to soupeři těžké. V takových zápasech ho potřebujete, stejně jako odolnost.

Dinamo v týdnu změnilo trenéra, prodalo opory Šutala s Livakovičem. Co to pro vás znamená?

Rozhodně si nemyslím, že by to mohla být pro nás výhoda. Těžko se to předjímá. Co se děje v Dinamu, není naše věc. Oni se tak rozhodli. Snaží se reagovat na výsledky, to je jasné. Víme, že jejich nový trenér byl v Rijece. Víme, jakým stylem hrál. Samozřejmě, je pro nás trochu složitější se na ně připravit, když to to bude jeho první zápas. Snažíme se sledovat jeho práci i nové hráče, jaké mají možnosti, ale to hlavní je na nás. Soustředíme se na to, abychom odvedli výkon, který chceme.

Budete to stačit? S Dinamem jste před šesti týdny hráli přípravný duel v Rakousku (1:1), takže leccos o něm víte.

Máme velký respekt, je to kvalitní tým a je jedno, koho postaví. Hodně silní jsou každý rok. Především v ofenzívě mají velmi dobré hráče, měli jsme to těžké. Ale byl to jen přátelák, navíc pro nás jeden z prvních v přípravě. Od té doby jsme se posunuli. Každopádně to tady bude úplně jiný zápas.

V čem je soupeř silný a jaké má slabé stránky?

Těžká otázka. Má výborné ofenzivní hráče, hlavně křídla. Do toho Petkovič na hrotu. Záloha má velkou dynamiku, směrem dopředu jsou opravdu silní, často rotují. Důležité pro nás bude, abychom drželi míč. Proti Kodani jsme ukázali, že můžeme hrát útočně. I standardky budou pro oba týmy hodně důležité.

Že narazíte na Dinamo, jste se dozvěděli teprve o víkendu. Měli jste přípravu na soupeře tím ztíženou?

Ani ne. Jakmile jsme před týdnem dohráli s Kodaní, zaměřili jsme se na ligu v Teplicích. A pak hned na Dinamo. Máme dobrý skauting, analytiky, vždycky jsme připravení. Až skončí zápas s Dinamem, už se soustředíme na nedělní ligu s Karvinou. Jasně, když se zeptáte našich analytiků, radši by měli víc času. Lukas se připravoval na oba možné soupeře, i na Atény, a určitě odvedl dobrou práci. Věřím, že to na hřišti uvidíte.

V pohárech a v lize nastupujete v jiné sestavě. Jak to bude v Záhřebu?

Každý den mi kluci ukazují, že hrát chtějí všichni. I v Teplicích někteří zahráli dobře. Jako obvykle to bylo pro mě velké dilema. Ale už vědí, kdo nastoupí. Je pro ně lepší, když to vědí dopředu. Můžou se líp připravit.

I Sörensen, který v Teplicích nebyl k dispozici?

Je v pohodě, trénoval. Nebyl žádný problém, jen jsem ho nepostavil. Potřeboval trochu odpočinku.

Když jste ve středu odpoledne cestovali do Záhřebu, klub potvrdil přestup Adama Gabriela do Midtjyllandu. Existovala možnost, že by byste si ho z Hradce přece jen vzali do Sparty?

Bavili jsme se o tom.

A byla to dlouhá diskuze?

Byla. Víme, jaký je to hráč. Známe ho z ligy, z reprezentace, on to celé určitě taky dobře promyslel. Věřím, že my i Midtjylland jsme udělali dobrý obchod.