Priske: Dinamo hrálo přesně tak, jak jsme čekali. O to víc jsem zklamaný

„Samozřejmě to není výsledek, který bychom chtěli. V Praze to budeme mít těžké,“ uznal Priske. „Potvrdilo se, jak moc je Dinamo kvalitní. Něco se nám sice taky povedlo, dali jsme první gól, ale neudrželi jsme vedení do poločasu, což by nám pomohlo. Pak jsme nebránili dobře standardky a to samé se dá říct o třetím inkasovaném gólu.“

Souhlasíte, že hráči v určitých obranných situacích ztráceli koncentraci? Třeba právě při třetím gólu?

Dobrá otázka. Těžko říct, jestli to bylo způsobené nekoncentrovaností. Jasné je, že jsme se moc neřídili našimi defenzivními principy - a takových situací bylo víc, ne jen třetí gól. Určitě čekám, že si v takových momentech povedeme o dost lépe.

Překvapilo vás Dinamo něčím?

Vůbec ne. Útočník Petkovič i obě křídla jsou vynikající, to samé střed zálohy, levý obránce... Hráli přesně tak, jak jsme čekali, o to víc jsem zklamaný. Nedostali jsme se na svou obvyklou úroveň. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení, protože kdybychom to ustáli do poločasu, Dinamo by se dostalo pod tlak. Mentálně jsme měli být odolnější, pohlídat si to. Pak mohla být druhá půle určitě jiná.

Victor Olatunji ze Sparty (vlevo) při utkání s Dinamem Záhřeb.

Také jste směrem dopředu byli dost pasivní.

Souhlasím, že to nebyl náš nejlepší ofenzivní výkon. Hráli jsme až moc zbrkle, spoustu dlouhých nákopů, před třetím gólem jsme kvůli tomu ztratili míč, byli jsme moc roztažení a dali jsme Dinamu šanci nás potrestat z protiútoku. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu týmu, vytvořili jsme si několik šancí, které se daly vyřešit lépe... Určitě se musíme nejen v tomhle ohledu v odvetě zlepšit.

Proč jste vsadil v útoku od začátku na Olatunjiho místo Kuchty?

To je jednoduché - hráli jsme s těmi, kteří byli stoprocentně fit a připravení nastoupit.

Jak těžké bude přepnout na nedělní ligový zápas s Karvinou? Uděláte změny?

Je těžké na to teď odpovídat. Určitě budou změny, už jen proto, že Krejčí nemůže hrát kvůli trestu. Je to pro nás důležitý zápas, musíme přepnout, ať už je to jakkoli těžké. Kluci to vědí. Budou hrát Evropu celý podzim, musí být připravení podávat pak v ligových zápasech nejlepší výkony.