OBRAZEM: Soupeř Sparty má z přestupů miliardy. Gvardiol, Modrič či Pjaca

Za poslední tři a půl roku prodali hráče za tři miliardy korun. Dinamo Záhřeb, čtvrteční soupeř Sparty v play off Evropské ligy, je „exportním“ rekordmanem mezi kluby. Naposled v pondělí odešel statný stoper Josip Šutalo do Ajaxu Amsterdam za půl miliardy korun. Ale není nejdražším hráčem, kterého kdy Dinamo poslalo do světa. Podívejte se, jaké velké hvězdy vychovalo a zpeněžilo.