Nepříjemný soupeř, ti Češi. Kouč Dinama měl první tiskovku, Sparta se řešila málo

Středeční tisková konference na stadionu Maksimir byla první příležitostí, kdy se Jakiroviče mohli ptát novináři.

Šestačtyřicetiletý bosenský kouč v pondělí narychlo opustil Rijeku, chorvatskou dvojku posledních deseti let. V Záhřebu nahradil Igora Biščana, který neuspěl v třetím předkole Ligy mistrů proti AEK Atény.

„Cítil jsem, že tuhle výzvu musím vzít. Děkuju Dinamu za důvěru. Se svými kolegy jsem toho prošel už dost, abych mohl přijít do tak velkého klubu. Doufám, že vyhrávat začneme co nejdřív,“ pronesl Jakirovič na úvod tiskovky. „Všichni hráči a trenéři tady v Chorvatsku chtějí být součástí Dinama. O tom není sporu.“

Místní novináři se ho ptali především na posily, na složení kádru, na případné odchody, na vývoj v chorvatské lize. Na Spartu došlo jen okrajově.

ONLINE: Dinamo Záhřeb - Sparta podrobná reportáž ve čtvrtek od 20:00

„Na přípravu na Spartu jsem moc času neměl, ale snažil jsem se využít všechny možné informace. Když přijdete k novému týmu a hned vás čeká zápas, většinou působíte po psychické stránce. Mluvím se staršími zkušenými hráči i s těmi mladými. Věřím, že budeme lepší a uhrajeme dobrý výsledek,“ poznamenal Jakirovič.

V červenci se oba soupeři střetli během soustředění v Rakousku. Pro Dinamo to byla poslední příprava (1:1) před startem nové sezony, kterou odstartovalo výhrou v Superpoháru nad Hajdukem Split. Ale o týden později v úvodním ligovém kole právě rivalovi ze Splitu doma podlehlo 1:2. K tomu další ligová ztráta s Goricou (0:0) a vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů s AEK. Proto je tady Jakirovič.

„Na tiskové konferenci se prezentoval skvěle, působil odhodlaně, chytře, byl přesně takový, jak ho známe. Takového muže Dinamo potřebovalo, protože tým je v tuto chvíli zralý na terapii a Jakirovič se se svou ostražitostí a přístupem ukázal jako skvělý terapeut,“ píšou Sportske Novosti.

Dinamo před soubojem se Spartou není v pohodě. Navíc Jakirovič už nemůže využít stopera Josipa Šutala, který v den jeho jmenování přestoupil za víc než dvacet milionů eur do Ajaxu Amsterdam. Brankářská jednička Dominik Livakovič řeší přestup do Fenerbahce Istanbul, který zaplatí devět milionů eur plus bonusy. „Očekávám, že proti Spartě bude chytat,“ tvrdil však kouč.

Místní novináři to však nepředpokládají.

Luka Ivanušec by měl po úvodním duelu se Spartou odejít do Feyenoordu Rotterdam, o přestupu uvažuje i kapitán Bruno Petkovič, nabídku má z tureckého Trabzonsporu i Saúdské Arábie. „S ním jsem mluvil a chci, aby zůstal,“ řekl Jakirovič.

Novou posilou je zatím devatenáctiletý talent Luka Stojkovič z Lokomotivy Záhřeb, ofenzivní záložník s jedovatou levačkou už může proti Spartě nastoupit. Další noví hráči jsou v plánu.

„Nějaké nápady ohledně sestavy mám. Nemyslím si, že potřebuje velké zásahy. Musíme mít v záloze i plán B,“ přemítal kouč Dinama.

„Sparta hraje v rozestavení tři čtyři tři, umí se zatáhnout a hrozit z brejků. Mají pár dobrých individualit, kvalitní křídla. Ale také mají své slabší stránky a já doufám, že je dokážeme využít. Ještě si Spartu rozebereme a tuším, jak jim co nejvíc zavařit,“ prohlásil Jakirovič.

Chorvatská média o Spartě informují jako o velmi nepříjemném a kousavém soupeři. „Pro Jakiroviče to bude křest ohněm,“ píše hlavní sportovní deník Sportske Novosti.

Zároveň upozorňují, že v kádru nemá Sparta hráče, který by stál deset a víc milionů eur. „Kdežto Dinamo má momentálně tři. Ivanušece, Baturinu a Livakoviče.“