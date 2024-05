Zeissův dalekohled na Petříně znovu zprovoznili. Oprava stála přes pět milionů

Čtvrteční akci hvězdárna doplnila vernisáží nazvanou Návrat krále, která návštěvníkům přibližuje technologii a historii dalekohledu.

Opravený dalekohled dělníci nainstalovali do hvězdárny již v dubnu. Jeho mohutnou ocelovou konstrukci chtěla hvězdárna zachovat v podobě nejbližší té původní. Jádro dalekohledu je proto stále mechanické. Zároveň se však dočkal drobných modernějších inovací, jako jsou například souřadnicová čidla.

„Dalekohled tady na hvězdárně fungoval zhruba 80 let, předtím sloužil víceméně 30 let vědeckým nebo odborným účelům. Za jeho historii ve Štefánikově hvězdárně se do něj odhadem podívalo přes milion lidí. Kvůli takové zátěži si zasloužil generální opravu,“ uvedl Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.

Zeissův dalekohled s názvem König hvězdárna získala krátce po svém otevření v roce 1928. Historie přístroje ovšem sahá až do roku 1905, kdy začala jeho výroba. Zástupci Štefánikovy hvězdárny ho ve 20. letech minulého století odkoupili z pozůstalosti po vídeňském selenografovi Rudolfu Königovi. Od roku 1930 byl dalekohled téměř nepřetržitě v provozu, jeho opravy hvězdárna zajišťovala svépomocí.

Renovace Zeissova dalekohledu stála téměř pět milionů korun, další peníze putovaly na dopravu nebo lehké úpravy interiéru kopule. Rekonstrukce měla původně trvat rok, nakonec ale trvala dva roky.

Dalekohled König se bude podle Rozehnala používat zejména pro pozorování jasnějších objektů, jako jsou ve dne Slunce a v noci Měsíc či planety.