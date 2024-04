Po sto letech užívání byla nutná oprava. Teď obří dalekohled vrátili do hvězdárny

Dělníci s jeřábem přistaveným u budovy hvězdárny začali krátce po 10:00 s přípravnými pracemi v kopuli, po 11:00 začal jeřáb vyndávat dalekohled. Montáž přístroje může podle Rozehnala trvat zhruba čtyři hodiny.

„Ten dalekohled byl do posledního šroubku rozebrán. Je to nejen z důvodu zjištění, co bylo třeba přesně renovovat, ale také díky tomu vznikl přesný výkres toho dalekohledu pro budoucí údržbu,“ řekl ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Jakub Rozehnal. Renovace se podle něj týkala zejména mechanických částí přístroje a optiky, potřeba bylo například přeleštit čočky.

„Protože se ten dalekohled 100 let používal, tak se různá kolečka opotřebí. Optika, která je stále původní a je 100 let stará, tak dobře slouží svému účelu,“ dodal Rozehnal.

Zeissův dalekohled s názvem König hvězdárna získala už krátce po svém otevření v roce 1928. Historie přístroje ale sahá až do roku 1905, kdy začala jeho výroba. Zástupci Štefánikovy hvězdárny ho ve 20. letech odkoupili z pozůstalosti po vídeňském selenografovi Rudolfu Königovi. Dalekohled je prakticky nepřetržitě v provozu od roku 1930, opravy hvězdárna zajišťovala svépomocí.

Dalekohled König se bude podle Rozehnala používat zejména pro pozorování jasnějších objektů, jako je ve dne Slunce a v noci Měsíc či planety. „To jsou ideální objekty, na které je ten dalekohled konstruován. Na ty slabší objekty se můžou lidé podívat speciálním elektronickým dalekohledem, který jsme tady ve Štefánikově hvězdárně vyvíjeli a ten bude sloužit od začátku prázdnin,“ řekl Rozehnal.

Nový dalekohled posiluje elektronickou výpomocí obraz, který přístroj snímá, tak aby návštěvníci mohli vesmírné objekty vidět v barvě. Renovace Zeissova dalekohledu stála téměř pět milionů korun, další peníze se vydaly na dopravu nebo i lehké úpravy interiéru kopule. Rekonstrukce měla původně trvat rok, nakonec se prodloužila na dva roky.

„Zpočátku se nevědělo, co přesně bude potřeba na tom dalekohledu udělat. Bylo nejdříve potřeba ho rozebrat, aby se zjistilo, co všechno je potřeba opravit, a tím se to prodloužilo,“ vysvětlil Rozehnal. Hvězdárna má podle něj také další dva dalekohledy, které se používají pro odborné pozorování.