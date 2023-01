Planetárium v Praze získá unikátní projekční systém. Kopule se zavře na rok

Ke konci dubna se z důvodu plánované výměny projekčního systému uzavře pro návštěvníky kopule planetária v pražské Stromovce. Znovu by se měla otevřít na jaře příštího roku. Současný systém je podle zástupců magistrátu na konci životnosti a nová technologie využívající LCD diody zařadí pražské planetárium mezi nejmodernější na světě. Výměna podle dřívějších informací vyjde na 250 milionů korun.

„Můžu potvrdit, že budeme planetárium zavírat ke konci dubna. Přesné datum ještě nevíme. Do podzimu se bude stávající promítací systém demontovat a poté instalovat nový - LCD obrazovka po celé kupoli, což je celosvětový unikát. Rádi bychom otevřeli na jaře roku 2024, ale bude záležet na průběhu prací,“ uvedla Šimoňaková.

Budova nebude zavřená úplně

V době rekonstrukce se podle ní nemělo planetárium uzavřít zcela, ale v případě, že to práce dovolí, zůstane přístupná výstava, obchod se suvenýry a konat by se měly i workshopy pro školy. „Dále samozřejmě budeme lidi zvát do hvězdáren,“ dodala mluvčí.

Výhodou nového projekčního systému bude podle zástupců pražského magistrátu vysoká životnost 25 let, vysoký kontrast a nižší náklady na údržbu. Podle dřívějších informací se jedná o pouze několik let starou technologii a její instalací se to pražské stane největším planetáriem na světě, které ji bude využívat. Současný projekční systém byl v planetáriu nainstalován v roce 2009 a je již podle zástupců města a planetária na konci životnosti.

Patří k největším

Pražské planetárium ve Stromovce bylo otevřeno v roce 1960 a patří mezi 50 největších v Evropě. Nabízí program pro veřejnost a školy a pro zájemce o astronomii i řadu zájmových kurzů a kroužků. Pod Hvězdárnu a planetárium hlavního města Prahy spadá i Štefánikova hvězdárna na Petříně, která byla zprovozněna v roce 1928, a hvězdárna v Ďáblicích z 50. let minulého století.