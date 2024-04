Nad Severní Amerikou dojde k úplnému zatmění Slunce. Míří tam až milion nadšenců

V pondělí v půl deváté večer našeho času se slunce nad Severní Amerikou schová na několik minut a kontinent zahalí do tmy. K unikátnímu astronomickému jevu dochází, když se Měsíc dostane přesně mezi Zemi a Slunce a blokuje tím veškeré sluneční světlo.

Dráha měsíčního stínu se nazývá pás totality. Pro pondělní zatmění bude široká asi 183 kilometrů a protáhne se přes 15 států v USA severovýchodním směrem, z Texasu do Maine, po dobu zhruba jedné hodiny. Úplné zatmění budou moci lidé pozorovat i v mexickém Torreónu, amerických městech Dallas, Indianapolis a Buffalo nebo v kanadském Montréalu. Začíná ve 20:30 a končí přibližně ve 21:35.

Severní Amerika podle NASA neuvidí další úplné zatmění Slunce dalších 21 let, a tak se toho množí snaží využít. S tímto astronomický jevem se tak pojí i astronomické ceny ubytování a dalších služeb, jelikož kvůli události přicestuje až milion lidí.

Ekonomickou příležitost k úplnému zatmění využila i letecká společnost Delta. Začátkem tohoto měsíce oznámila, že nabízí jedinečný let z Austinu do Detroitu 8. dubna, který bude kopírovat přesně pás totality. Když se let do jednoho dne vyprodal, nabídla společnost v pondělí další.

Letecká společnost v tiskové zprávě uvedla, že vyhledávání letů z Austinu do Detroitu na stránkách Delta vzrostlo o více než 1 500 % poté, co společnost 19. února oznámila svůj první let. Ceny letenek začínají na 17,5 tisíce korun za jednu cestu. Sedadlo první třídy se vyšplhalo až na 30 tisíc korun.

Kontinentální část USA naposledy úplné zatmění zažila v únoru 2017, kdy pás totality přešel od tichomořského k atlantskému pobřeží a z Bílého domu ho pozoroval i tehdejší prezident Donald Trump. Pro obyvatele kontinentálních Spojených států a Kanady se další příležitost pozorovat úplné zatmění naskytne v roce 2044. V Evropě ho bude možné zhlédnout 12. srpna 2026, kdy pás totality přejde přes sever Španělska.