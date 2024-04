Beyoncé se stala první černoškou na vrcholu žebříčku country alb

Její nejnovější album „Act ll: Cowboy Carter“ se dostalo na první místo v žebříčku všech žánrů Billboard 200, což pro ni znamená po osmé první místo. Podle údajů společnosti Luminate, která se zabývá průmyslovými daty a analýzami, získala „Cowboy Carter“ v prvním týdnu ve Spojených státech celkem 407 000 ekvivalentních albových jednotek, což je kombinace čistého prodeje alba a streamů na vyžádání.

Beyoncé coby umělkyni černé pleti, která se zpravidla pohybuje v jiných žánrech, bylo velmi zřetelně naznačeno, že v country nemá co pohledávat, napsala agentura AP. Místo toho, aby popová pěvkyně zařadila zpátečku a vycouvala, pustila se plně do podrobného zkoumání historie countryové hudby a zkoumala její afroamerické kořeny.

Diskuze o drastické změně žánru začala, když se na předávání cen Grammy 2024 objevila v plné kovbojské výbavě, čímž jasně naznačila svůj úmysl v country pokračovat. Nedlouho poté během Super Bowlu vydala dvě hybridní country písně: „Texas Hold ´Em“ a „16 Carriages“, což nakonec vedlo k vydání alba „Cowboy Carter“.

V únoru se zpěvačce podařil překonat další rekord, a to s písní „Texas Hold ´Em“, díky níž se dostala na první místo v žebříčku country airplay. Stala se tak první černoškou v dějinách, která se dostala i na vrchol tohoto žebříčku.

Není to poprvé, co zpěvačka s tímto žánrem koketovala – a neobešlo se to bez kontroverze. V roce 2016 zařadila na album Lemonade countryovou skladbu Daddy Lessons. V listopadu téhož roku ji Beyoncé společně s kapelou The Dixie Chicks (od roku 2020 fungující pod jménem The Chicks), zazpívala na 50. výročním předávání cen Country Music Association.

Vystoupení mělo velmi slušný ohlas mezi kritickou obcí, rovněž sledovanost byla hodně silná, ale na sociálních sítích se mezi rigidními posluchači country vedla rozžhavená diskuse, že Beyoncé nemá na podobné akci co pohledávat.

CMA následně záznam vystoupení stáhla ze svých účtů a tvářila se, že Beyoncé na zmíněné akci vůbec nevystoupila. V prosinci 2016 získalo album Lemonade devět nominací na ceny Grammy, ale Daddy Lessons se neobjevila v countryové žánrové sekci, protože prý podle hlasujících akademiků nebyla „dostatečně country“.