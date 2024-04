Zatmění Slunce v USA vytěžili i podnikatelé. Někde plány zkomplikovalo počasí

Data společnosti Fiserv ukazují, že největší nával zažila města Buffalo a Syracuse v americkém státě New York. Od pátku do pondělí zde stouply útraty zákazníků v místních restauracích meziročně o 28 procent. V jiných městech však podnikatelé tak silný nával hostů nezaznamenali. V průměru totiž útraty v celých Spojených státech stouply o 13,7 procenta, píše agentura Bloomberg.

Analytici říkají, že města Buffalo a Sycaruse těžila zejména ze své relativní blízkosti New Yorku, který je z turistického pohledu dlouhodobě velmi oblíbený. Nápor návštěvníků se propsal i do tamní návštěvnosti ubytovacích zařízení, která od pátku do pondělí meziročně vzrostla o přibližně 50 procent.

Další oblíbenou destinací pro sledování pondělního zatmění Slunce se o uplynulém víkendu stalo také Ohio. Zvlášť velký zájem byl z pohledu cestovatelů hlavně o město Cleveland. Tamní útraty meziročně vzrostly nejspíš i kvůli významnému sportovnímu zápasu místního baseballového klubu Cleveland Guardians, který se v době zatmění konal.

„V celé oblasti byly davy lidí. Přispěla k tomu i příznivá předpověď počasí, která se výrazně změnila zhruba 36 hodin před zatměním. Do Clevelendu nakonec dorazila spousta návštěvníků, kteří původně zvažovali, že neobvyklý okamžik stráví někde jinde,“ řekla pro Bloomberg k situaci v americkém státě Ohio Emily Lauerová, mluvčí společnosti Destination Cleveland.

Předpověď počasí jako rozhodující faktor

Předpověď počasí velkou měrou ovlivnila tržby i v dalších amerických městech. Řada z nich na to i proto doplatila. Nejnižší nárůst tržeb analytici zaznamenali ve městech Memphis, San Antonio či Little Rock. Meteorologové predikovali, že v době zatmění slunce zde bude oblačno, což řadu lidí odradilo a vydali se raději jinam.

Totéž potvrdila i data společnosti TomTom, která ukázala, že třeba ve městě Little Rock byla v den zatmění výrazně příznivější dopravní situace. Zácpy na silnicích tam byly v podstatě výjimečné. Dopravní trable naopak museli ve větší míře řešit obyvatelé měst Cincinnati, St. Louis či Syracuse.

Řada Američanů se vydala pozorovat zatmění do jiných měst na celý víkend, někteří ale vyrazili až na posledních chvíli. „I když jsme v našem městě měli hodně lidí po celý víkend, mnoho lidí dorazila i během pondělního rána,“ uzavírá pro Bloomberg John Flanagan, který se v americkém městě Burlington podílel na pořádání městských oslav, které byly zatmění přímo věnovány.