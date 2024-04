Námořníci USA propašovali před 100 lety na palubu bitevní lodi prostitutku

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Velitelství bitevní lodi USS Arizona zatklo v polovině dubna 1924 u břehů Panamy přímo na palubě prostitutku, kterou sem už v New Yorku propašovali někteří členové posádky.

Prostitutka se jmenovala Madeline Blairová a eskapáda na lodi Arizona ji proslavila po celé Americe. V New Yorku se rozhodla, že se chce stát hollywoodskou hvězdou a námořníkům namluvila, že nemá peníze na cestu do Los Angeles.

Někteří z nich se jí rozhodli pomoci. Ostříhali ji, sehnali jí uniformu a v předstírané opilosti ji propašovali na palubu. Ukryli ji v technických místnostech lodi a devatenáctiletá slečna Blairová podle všeho v podpalubí svoji cestu „splácela“ provozováním svého řemesla.

První odhalení pro ni ještě dopadlo dobře. Při sledování filmu jí námořník, který nebyl o jejím pobytu informován, údajně sáhl do náprsní kapsy pro zápalky a nahmatal ženské ňadro. Informoval o tom důstojníky, ale ti mu nevěřili.

Konec její cesty přišel až u města Balboa v Panamě. Odhalil ji hlavní radista, oznámil to palubnímu důstojníkovi, a ten cestu ženského černého pasažéra na mužské vojenské lodi ukončil. Prostitutka se následně vrátila do New Yorku.

Námořníkům, kteří byli do aféry zapleteni, pak nastaly špatné časy. Vojenský soud odsoudil 23 mužů, kteří prostitutku na loď propašovali, k těžkým trestům: někteří z nich dostali i 10 let vězení.

Kauza pak vyvrcholila veřejnou ostudou, když Madeline Blairová prodala svůj zábavný příběh novinám. Osud bitevní lodi Arizona se naplnil téměř o dvě dekády později. Potopili ji 7. prosince 1941 Japonci při útoku na Pearl Harbour. Vrak lodi stále leží na dně u břehů Havaje pod hojně navštěvovaným památníkem.