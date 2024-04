Patnáct zbytečných obětí. Před 100 lety vybuchl důl Gabriela na Ostravsku

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

„Důlní pohroma na Ostravsku, výbuch plynu na dole Gabriela, 15 mrtvých!“

Přesně to napsaly před 100 lety Lidové noviny. Dne 12. dubna 1924 se na Karvinsku odehrála důlní katastrofa, která otřásla československou veřejností. Vše začalo už o den dříve, 11. dubna.

V uhelné sloji číslo 29 východního pole tehdy vypukl požár, který horníci zdánlivě zlikvidovali tím, že do zasažené oblasti uzavřeli přístup vzduchu. To, co následovalo 12. dubna 1924, však všechny překvapilo. Odehrála se katastrofa.

„Uzavření zapažení části dolu provedeno bylo o druhé hodině, načež bylo přikročeno k zesílení hráze klenbovými zdmi zapuštěnými do boku překopu. O půl dvanácté dopoledne komise, asi 200 metrů vzdálená, pocítila značný náraz větrného proudu. Bylo jisto, že v poli za hrází nastal výbuch, o jehož rozsahu nebylo v první chvíli nic známo. Komise rozhodla, že veškeré mužstvo musí ihned důl opustit. Čekala nějakou dobu dole, bylo jí však hned nápadné, že z lidí, kterých asi dvacet pracovalo na hrázi, nikdo se v této době k nárazišti nevrátil. Zatím sjeli dolů závodní a přidělení inženýři, kteří bez použití masek dospěli až k hrázi, která byla nárazišti nejblíže.“

„Ta byla i se zdivem zajišťovacím, částečně již provedeným, úplně rozmetána. V její blízkosti pak nalezeni byli tři horníci mrtví, jeden umírající. V části překopu před touto hrází bylo nalezeno také několik horníků omámených plyny. Z těchto zraněných zemřeli pak ještě cestou do nemocnice dva a do nemocnice byli dopraveni tři. Ostatní pak propuštěni do domácího ošetřování. Celkem je tedy patnáct mrtvých, z nichž tři byli vytaženi a dvanáct osob je ještě v dole. Raněných je šest, z nich dva těžce,“ končí svoji smutnou zprávu Lidové noviny.

Konečné číslo obětí jedné z nejhorších důlních tragédií první republiky se už neměnilo. Den poté, 13. dubna 1924, pak došlo k dalšímu výbuchu, tentokrát už bez obětí.

Tato exploze však dosáhla až na povrch a vedla k uzavření všech vstupů do podzemí. Stejné úrovně těžby jako před tragédií z 12. dubna 1924 bylo dosaženo až začátkem roku 1927. Úplně uzavřen byl důl Gabriela až v roce 2004.