Velkolepý a vzácný. Pod ohnivým prstencem jásaly davy po celé Americe

„Myslím si, že je to jedna z těch věcí, které nás všechny spojují,“ říká John Edwards, vývojář léků proti rakovině, který cestoval sám přes celou zemi, aby mohl zatmění sledovat z utažského Bryce Canyonu.

Kirby James a Caroline McGuireová z Toronta zase netušili, že se ocitnou na nejlepším místě, když plánovali svůj výlet do jižního Utahu. „Nic, co si můžete přečíst, vás nemůže připravit na to, jaký je to pocit,“ říká Američan. „V tu chvíli, zejména když se objevil ohnivý prstenec, si uvědomíte, že máte životní zážitek.“

V Mexico City přišly některé děti převlečené za astronauty, když se tisíce lidí shromáždily na hlavní třídě tamější univerzity. Lidé si rozdělili speciální brýle a univerzita postavila dalekohledy.

Lidé zatmění vítali

Prstencové zatmění Slunce nastává tehdy, když je Měsíc v době zatmění tak daleko od Země, aby se na obloze působil menší než Slunce. Pokud se Měsíc nachází Zemi blíže, jeho zdánlivý průměr může přesáhnout průměr Slunce. Pak lze pozorovat úplné, nikoliv prstencové zatmění.

To prstencové přilákalo do planetária v karibském letovisku Cancún spoustu lidí všech věkových skupin. Někteří se dívali skrze krabicové projektory, jiní dalekohledy a speciálními brýlemi. Nadšené děti pískaly, někteří dospělí zvedali ruce k nebi, jako by chtěli zatmění přivítat.

Prodejci květin venku pozorovali tanec Měsíce a Slunce přirozenějším způsobem a to s pomocí stromů, když se měnící se sluneční světlo filtrovalo skrze listy a vrhalo na chodník jedinečné stíny. „Bylo ticho a jakoby mlha, jako by byl soumrak, ale jen o pár minut později už zase zpívali ptáci,“ řekla Carmen Jardinesová, jedna z prodavaček.

Artemia Carretová vyprávěla kolemjdoucím o svých zážitcích z dětství v jižním Mexiku. Doporučila ho pozorovat odrazem v řece, a ačkoli sama tentokrát nebyla u řeky, přiznala, že se nechala unést pocity vyvolanými změnou teploty a pocitem tíhy, který přiřadila k rotaci Země.

Někteří prstencové zatmění vnímají jako energii. „Je to něco, co nám příroda přináší a co musíme sledovat,“ řekla učitelka základní školy v důchodu Pilar Cáceresová, která zatmění sledovala jako stín přes kus kartonu.

Starověcí mayští astronomové, kteří s přesností sledovali pohyby Slunce a Měsíce, označovali zatmění jako „zlomené Slunce“. Archeologové se domnívají, že používali tmavé vulkanické sklo, aby si chránili oči. „Toto vysvětlení je nasnadě,“ říká archeolog Arturo Montero z univerzity Tepeyac v Mexico City.

Tříhodinové pozorování zatmění

Celé zatmění od okamžiku, kdy Měsíc začne zakrývat Slunce, až do jeho návratu k normálu, trvalo na daném místě bezmála hodinu. Část v podobě ohnivého kruhu trvala v závislosti na místě od tří do pěti minut.

V USA byl možný tento jev pozorovat ve státech Oregon, Nevada, Utah, Nové Mexiko a Texas a kousku Kalifornie, Arizony a Colorada. Poté mexický poloostrov Yucatán, Belize, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie a Brazílie. Velká část západní polokoule se dočkala částečného zatmění. NASA pozorování vysílala online.

Zatmění Slunce Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat, jen pokud je Měsíc v novu. V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny, na obloze se objeví hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce zvířat.

V USA někteří pozorovatelé zatmění vyrazili do odlehlých koutů země, aby se pokusili získat co nejlepší výhled. Lidé v Albuquerque měli dvojnásobnou radost, neboť zatmění se časově shodovalo s tradiční mezinárodní balonovou fiestou, která obvykle přiláká desítky tisíc diváků a stovky pilotů horkovzdušných balonů z celého světa.

V dubnu bude úplné zatmění Slunce

Sobotní zatmění bylo pro Brazílii první od roku 1994. Národní observatoř země vysílala událost online, zatímco tisíce lidí se sjížděly do parků a na pláže v severních a severovýchodních regionech, aby úkaz nasály. Příští rok v dubnu bude úplné zatmění Slunce protínat USA v opačném směru. Bude začínat v Mexiku a půjde z Texasu do Nové Anglie, než skončí v Kanadě.

Další prstencové zatmění bude v říjnu příštího roku na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky. V roce 2026 se dočká Antarktida. V USA bude další ohnivý prstenec viditelný až v roce 2039 a jediným státem v jeho přímé dráze bude Aljaška.