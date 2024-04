Po dvou letech láká hvězdárna na pozorování, pyšní se historickým dalekohledem

„Je to úžasný stroj, který je stále funkční,“ řekl o dalekohledu Petr Petrik, ředitel mostecké knihovny, která od letošního roku hvězdárnu provozuje.

„Rarita to úplně není, určitě byste se s takovým refraktorem na některých hvězdárnách u nás ještě setkali, ale budou používat modernější a přesnější,“ doplnil demonstrátor hvězdárny Jiří Harrandt. V případě závady by byl zapotřebí zkušený technik. „Ale ono to nemá tendenci se rozbíjet,“ pousmál se Harrandt.

Původní je stojan, závaží, hodinový stroj a objekt, jsou tedy z roku 1912. Ostatní části, třeba okuláry či okulárový výtah, jsou novější.

Vedení knihovny plánuje pořízení dalšího vybavení. „Rádi bychom hvězdárnu vybavili například interaktivními monitory, které nám umožní návštěvníkům ukázat různé zajímavosti i v době, kdy nebude vhodné počasí k pozorování oblohy,“ dodal Petrik.

Dříve pracoviště provozovala Hvězdárna a planetárium Teplice, nyní spadá pod mosteckou knihovnu. Prostory hvězdárny řemeslníci vymalovali, nový je i nábytek. Oprava podle Petrika vyšla na několik desítek tisíc korun.

Maximální kapacita hvězdárny je dvanáct návštěvníků. Prozatím je otevřeno pro veřejnost o víkendech v čase od 11 do 18 hodin.

Přes den je možné pozorovat slunce a dynamické změny na jeho povrchu, v podvečer pak jasné planety a měsíc. „Plánujeme také pozorování mimořádných úkazu na obloze,“ dodal vedoucí mosteckého planetária Martin Frána.