Rambo ze Ženevy! Slavia se chystá bránit indiána s krátkým krkem

Mezi pied-noir patří třeba filozof Albert Camus, módní návrhář Yves Saint Laurent nebo táta slavného herce Belmonda. I Enzo Crivelli, útočník Servette Ženeva, má černé nohy v patách, ale narodil už se ve Francii, na severu v Normandii, konkrétně v Rouenu.

Slavia si na něj při premiéře v Evropské lize musí dát bacha, protože....

Proč vlastně?

Odpoví Jaroslav Plašil, bývalý záložník, který v české reprezentaci odehrál přes sto zápasů. Crivelliho poznal při štaci v Bordeaux a na pár gólů mu nahrál:

„Enzo je divočák. Velmi důrazný útočník, který má cit pro hru a dělá maximum pro tým. Jako první brání, jako špice útočí. Dokáže podržet balon, umí hrát na jeden dva doteky, je rychlý. Fotbal miluje a umí se mu obětovat. Takových kluků - a to mi věřte - je stále míň a míň. O tom vypovídají jeho nahrávky, takže žádný sobec. A pokud Enzo dává góly, jeho sebevědomí roste. Možná by mu jen prospělo, kdyby neměnil angažmá každý rok nebo dva.“

Joris Kayembe (vlevo) z Genku a Enzo Crivelli ze Servette Ženeva.

Ano, osmadvacetiletý Enzo Vito Gabriel Crivelli, jak zní celé jeho jméno, je přelétavec. Ženeva je jeho sedmým působištěm během posledních deseti let. Během té doby se jako teenager dokázal prosadit v Bordeaux, kde velký fotbal vystudoval, později sestoupil s Bastiou do druhé francouzské ligy nebo vybojoval historicky první titul pro turecký Basaksehir. „Tam jsem byl za krále. Všechno nám vycházelo,“ vzpomínal na jaro 2020.

Ještě populárnější byl sice rakeťák Demba Ba nebo bosenské křídlo Edin Višča, nicméně Crivelliho jedenáct gólů a tři asistence taky nešlo přehlédnout.

Od té doby se čeká, než zase vyletí. Nevyšlo mu hostování v Antalyasporu, o dalším testu v Saint-Étienne raději pomlčme. Klub na něj měl opční právo, ale copak byste chtěli útočníka, který za půl roku odehraje sotva sto minut? V Ženevě přesto Crivelliho přivítali nadšeně: „Úžasné číslo 27. Vítej!“

Crivelli je silák a bijec, však i slávistický trenér Trpišovský ho před zápasem vychválil. Jak je civilu umírněný a přemýšlivý, na hřišti přepíná na nekompromisní mód. Hustými černými vlasy, které váže gumičkou do culíku nebo chytá širokou černou čelenkou, připomíná indiána. Má malý krk, takže vypadá nahrbený, ale nenechte se zmást - jakmile se chystá za balonem, je sakra rychlý. A taky nebojácný, až válečnický. Stačí se podívat na poslední zápasy. V předkole Ligy mistrů proti Genku dostal červenou kartu hned v páté minutě. Ačkoli se nedá říct, že v tom surovém faulu byl úmysl, Crivelli se prostě míče nedotkl, zato soupeři Heynenovi prošlápl kotník.

Ne, nepárá se s tím, dohrává souboje, chodí do skluzů. Curyšského obránce Kamberiho srazil ramenem u rohového praporku a ještě se mu smál do očí, že souboj neustál. Nedávno v lize proti Yverdonu naběhl drsně do brankáře. Skočil do centrovaného míče tak divoce, že gólmana zasáhl podrážkou u krku. „Kung-fu styl. Jak to, že nedostal červenou? Byl to hrubý útok,“ psali rozčileně ve Švýcarsku.

Už když Crivelli hostoval v Bastii, to byl podzim 2016, dostal flastr na čtyři zápasy. Ačkoli rozhodl utkání s Guingampem jediným gólem, celý rozpumpovaný vynadal rozhodčímu. Div že sudímu nosem nenaboural do čela, když si stěžoval na jeho verdikt. Nejenže dostal žlutou kartu za divoký bodyček na brankáře, za následnou nepřiměřenou reakci šel rovnou ven.

Co asi číslo 27 předvede proti Slavii? Letos zatím pronikavou střeleckou fazonu nemá. Skóroval jen při ligové premiéře a při pohárovém pouťáku. Za deset zápasů jen dva góly. Daleko líp je na tom zatím parťák Chris Bedia, střední útočník z Pobřeží slonoviny. I tak ovšem Servette strádá, protože z úvodních šesti kol švýcarské ligy vyhrál jedinkrát a je až osmý.