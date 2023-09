Trpišovský: Pozor na ženevského Stancia i duo Koller-Baroš. Kdo bude v bráně?

Náš cíl v Evropské lize? Favoritem ve skupině je určitě AS Řím, takže zbývá druhé postupové místo, na kterém bych nejradši viděl nás. Mojí ambicí je tedy postup. Bylo by to krásné jít potřetí v řadě v Evropské lize dál. Už start v Ženevě bude samozřejmě důležitý. Určitě musíme pokrýt jejich nebezpečnou ofenzivu. Mají silné útočníky a Timothé Cognat je jejich špílmachr. Na něj si musíme dát pozor. A že je v neděli derby? Taky se o tom trochu bavíme, ale jinak jsme zvyklí na rytmus co čtyři dny, to zápas, takže veškerá příprava se teď věnuje Servette. Až se všechno odehraje, přepneme na Spartu. A až bude volněji, třeba oslavíme, že se Ondrovi Kolářovi s Ivanem Schranzem narodili synové, možná budoucí fotbalisti.