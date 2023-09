Zpátky v prokleté Ženevě. Vlček se vrátil na stadion, kde se zrodilo české trauma

Ano, tady v Ženevě se to stalo. U nádherného jezera s vodotryskem, pod výpadovkou na Lyon a pod kolmým kopcem Mont Salève.

Tehdy v roce 2008 byl Vlček šikovným pomocníkem v národním týmu. Kopal za Anderlecht Brusel, byl výbušný, měl fazonu a byl rád za každou minutu, kterou mu trenér Brückner svěřil.

Během zmiňovaného mistrovství Evropy nastoupil dvakrát jako náhradník. Poprvé proti Portugalsku a slovutnému Cristianovi Ronaldovi, prohrálo se 1:3. Podruhé proti Turecku.

V prokletém utkání v Ženevě.

„Už před rokem jsme se o tom zápase bavili. Já Standovi vyjmenoval celou základní sestavu a přesně jsem si vybavil, jak jsem byl tehdy u televize nešťastný. Ptal jsem se ho z legrace: A dotkl ses vůbec míče? A on? Nic. Vůbec nic. Nejspíš má dobrou vlastnost, že negativní události umí vytěsnit z hlavy,“ líčil slávistický trenér Jindřich Trpišovský před utkáním Evropské ligy proti Servette Ženeva.

Ale vraťme se do června 2008 na Stade de Geneve.

Stanislav Vlček, vedoucí mužstva Slavia Praha

Družina trenéra Brücknera šlape a každou chvíli poslouchá z tribun, že kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Po hodině 2:0, pohodička, čtvrtfinále proti Chorvatům ve Vídni už máme v kapse. Záložník Polák ještě nastřeluje tyčku a při dorážce ho beztrestně faulují v šestnáctce. Že měla být jasná penalta? No a, to se zvládne. Ani gól Turků z ojedinělé šance přece nic nemůže zkazit.

Místo Sionka jde v 85. minutě do hry v bílém dresu Vlček a slyší za sebou: „Utečeš, dáš třetí gól a je hotovo.“

I kdybyste o tom hororu náhodou nikdy neslyšeli, určitě si domyslíte, jak to dopadlo. Češi ztratili vedení, postup i tvář.

Mimochodem, kdyby zápas skončil remízou 2:2, šlo se do penalt. Ale Turci výsledek senzačně otočili, fotbalový boss Košťál se následně ironicky navezl do brankáře Petra Čecha, který neudržel lehoučký centr v dlaních a nechal soupeře vyrovnat. V následné panice rozhodl Nihat Kahveci a na čtvrtfinále do Vídně letěli Turci.

„Petr se vždycky choval jako suverén a ani tehdy na sobě nedal znát emoce, ale muselo ho to strašně trápit. Stejně jako všechny ostatní. Byli jsme v tom jako tým, nikdo nikomu nic nevyčítal,“ říkal Vlček, než vstoupil do stejné kabiny, ze které před patnácti lety smutně odcházel. Se Slavií doufá, že prožije úplně jiný večer.

Mistrovství Evropy, jeho jediný velký turnaj, se prostě nepovedlo. Trenér Karel Brückner plánoval už na jaře, že po šampionátu skončí, ale stejně to pro reprezentaci byla rána.

Do toho si vzal v šatně slovo střelecký rekordman Jan Koller: „Děkuju všem za všechno. Děkuju, co jsem v nároďáku mohl prožít. Ale nezlobte se, představoval jsem si to jinak, dál už nepokračuju.“

Ještě za rok si pak Koller po velkém přemlouvání střihl kvalifikaci v Bratislavě, ale víc už nic.

A co Vlčkova budoucnost v národním týmu? Jen kosmetická dohra. Pod novým trenérem Petrem Radou poločas v Anglii a pak už ani ťuk.

Ženeva 2008 zůstane v českých fotbalových kronikách jako šíleně protivná zkušenost, po které tekly slzy. Karavana fanoušků se tehdy trousila ze stadionu a nechápala, co se stalo.

Jak bude na výsledek ze Ženevy vzpomínat Slavia?